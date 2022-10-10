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Fernando Muslera: 'Galatasaray ile sözleşmem sürüyor, futbolu bırakmak istediğim takım...'

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#Galatasaray#Fernando Muslera#Transfer
Fernando Muslera: Galatasaray ile sözleşmem sürüyor, futbolu bırakmak istediğim takım...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2022 11:59

Adı ayrılık dedikodularına karıştan Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera, sözleşmesi ve geleceğiyle ilgili Uruguay basınına açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray'ın 2011-2012 sezonu yaz transfer döneminde Serie A ekibi Lazio'dan transfer ettiği Fernando Muslera, ayrılık dedikodularının çıktığı dönemde Uruguay kanalına konuştu.

Uzun yıllardır sarı kırmızılı takımın kalesini koruyan Muslera'nın yerine Pena'nın düşünüldüğü iddiaları İspanyol basınına yansımıştı. Hatta İspanyol gazeteci Matteo Moretto, bu transferin gerçekleşmesi halinde Muslera'nın takımdan ayrılma ihtimalini "kesin" olarak nitelendirdi.

Muslera, röportajında Galatasaray ile sözleşmesinin devam ettiğini açıklarken futbolu bırakmak istediği takımı da açıkladı.

İşte Uruguay basının yansıyan röportajdan öne çıkanlar:

DÜNYA KUPASI SÖZLERİ

Dünya Kupası yaklaşıyor ve tam zamanlı antrenman yapıyorum, çok oynuyorum. Gerçek şu ki bir Dünya Kupası oynamaya hazırlanmak inanılmaz ve bundan zevk alıyorum, tüm duygularla, tüm illüzyonla ve onu elde etmeye çalışıyorum.
Değerlendiriyorsunuz, düşünmeye başlıyorsunuz.

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"WANDERERS'TA EMEKLİ OLMAK İSTİYORUM"

Bugün fiziksel olarak çok iyi hissediyorum ve üst düzeyde rekabet etmek istiyorum ama Wanderers'ta emekli olmak istiyorum. Çünkü ben Muslera’yım. Hayal şu ​​ki, fikir orada, ancak bugün Galatasaray ile iki yıl daha sözleşmem var ve kulübün ve ülkenin bana verdiklerine saygı duymak niyetindeyim.

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"HAYATIMIN EN GÜZEL ALTI AYIYDI"

Wanderers'da yer almanın gerçeği, kariyerimi başladığım yerde, 12 yaşında geldiğim yerde bitirmek olacak. Ortada Nacional'a geri dönme olasılığı varsa, orası benim kariyerimdir. Hayatımın en güzel altı ayını yaşadım. Zamanı gelince bir karar vereceğim.

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#Galatasaray#Fernando Muslera#Transfer

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