Ryan Babel: Bence Trabzonspor ve Eyüpspor şampiyon olur | Arda Turan ile Türk futbolunu değiştirebiliriz | Fenerbahçe...

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'un Hollandalı yıldızı Ryan Babel, Spor Arena'dan Barlas Ateşli'nin sorularını yanıtladı.

Galatasaray'dan ayrılış sürecinden Arda Turan'la olan arkadaşlığına, Eyüpspor'daki hedeflerinden Türk futbolunun genç yeteneklerine kadar birçok konuda açıklamalar yapan Babel, kripto para yatırımlarına dair de konuştu.

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İŞTE BABEL RÖPORTAJININ TAMAMI

- 2013’te Kasımpaşa ile İstanbul serüvenin başladı. Beşiktaş ve Galatasaray’daki prime dönemlerinin ardından kariyerinin sonunda yine bir semt takımı. Eyüpspor’u seçmendeki temel etken neydi?

"Öncelikle tabii ki taşınmak zorunda olmamam, başka bir ülkeye gitmek zorunda olmamam bir faktördü. Ailemde burada kalma şansı elde ettik. Diğer bir faktör projeydi. Burada bana sunulan proje önemli bir faktör oldu. Bana güvendiler, bu güveni gösterdiler ve son olarak Eyüpspor hırslı bir takım, hedefleri olan bir takım, önümüzdeki yıl Süper Lig'de olmak isteyen bir takım. Başka birçok faktör daha vardı benim için, bunlar bir araya gelince karar vermek kolay oldu."

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SÜPER LİG'E ÇIKMAK ŞANSIMIZI YÜKSEK GÖRÜYORUM

- Süper Lig tecrübesi olan, birlikte aynı takımda forma giydiğin oyuncular da burada. Takımdaki atmosferi, kulüp ortamını ve Eyüpspor’un Süper Lig’e çıkma şansını nasıl görüyorsun?

"Eyüpspor çok iyi bir takım. Burada herkes kardeş gibi ve herkes çok hırslı. Kaliteli oyuncularımız var, iyi bir sezon öncesi dönem geçirdik ve herkesin fit kalmayı başardığını söyleyebilirim. Bu yüzden Süper Lig'e çıkmak şansımızı da yüksek görüyorum."

- İlk kez TFF 1. Lig’de mücadele ediyorsun. Süper Lig’de uzun yıllar forma giymiş biri olarak aradaki farklar neler, anlatır mısın?

"Statlar biraz küçük, tek fark olarak belki bunu söyleyebilirim."

- Galatasaray’la sözleşmen bitti. Kulüple ayrılık süreci nasıl gerçekleşti?

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"Açıkçası son maçımı oynadım, herkese veda ettim ve kulüpten ayrıldım. Bu şekilde gerçekleşti."

ARDA TURAN İLE TÜRK FUTBOLUNU DEĞİŞTİREBİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM

- Arda Turan’la bir dostluğun var. Arda Turan aktif futbolculuk kariyerini noktaladı ve teknik direktörlük yapmak istediğini söyledi. Futbolculuktan sonra teklif gelmesi durumunda Arda Turan'la veya bireysel olarak teknik direktörlük yapma düşüncen var mı?

"Arda Turan ile son 2 yılda yakınlığımız oldu. Gelecekle ilgili birçok plan yaptık. Arda ile doğru zaman geldiğinde Türk futbolunu değiştirebileceğimizi düşünüyorum. Genç hocalar da çok iyi gidiyor. Antalyaspor (Nuri Şahin), Başakşehir (Emre Belözoğlu), Galatasaray (Okan Buruk) teknik direktörleri ileride Türk futbolunu değiştirecek kapasitede. Arda ile ileride bir araya gelebiliriz. Doğru zaman geldiğinde çok özel şeyler yapabiliriz."

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GENÇLER İYİ YÖNLENDİRİLİRLERSE ÇOK İYİ GELECEKLERİ OLACAKTIR

- Türk futbolunda son dönemde Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu (23), Fenerbahçe’de Arda Güler (17), Beşiktaş’ta Emirhan İlkhan (18), Yusuf Demir (19) çok konuşuluyor. Türk genç futbolcuların gelişimini takip ediyor musun, bu isimler hakkında neler söyleyebilirsin ve bu oyuncular dışında senin dikkatini çeken genç bir yıldız adayı var mı?

"Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Emirhan İlkhan ve Yusuf Demir hepsi çok iyi oyuncular. Eyüpspor'da da 4 çok iyi genç oyuncu var. Bizimle birlikte antrenman yapıyorlar, her gün yeni şeyler öğrenip sahaya karakter koyuyorlar. İyi yönlendirilirlerse çok iyi gelecekleri olacaktır. Ben de onlara yardım etmeye çalışıyorum. Bu sezon bizimle daha çok maç oynamaları için de çok heyecanlıyım."

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- 2019'da, "Van Dijk'ın bir zaafı var, şimdiye dek fark eden olmadı" demiştin. 3 sene geçti, o zaaf ne? Fark eden oldu mu?

"Futbolu izleyen insanlar olarak, Liverpool'u izleyen insanlar olarak hepimiz Van Dijk'ın zaaflarını görmüşüzdür. Söylediğim şeylerin artık bir sır olduğunu düşünmüyorum. Tabii bu, Van Dijk'ın hala dünyanın en iyi savunma oyuncularından biri olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Hem Hollanda Milli Takımı için hem Liverpool için çok önemli bir oyuncu. İnsanlar hata yapabiliyor, biz de antrenmana çıktığımızdan beraber oynadığımız oyuncuların güçlü ve zayıf yönlerini rahat bir şekilde görebiliyoruz. Hiçbir oyuncu mükemmel değildir."

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ŞU ANDA BLOCKCHAİN DÜNYAYI DEĞİŞTİRİYOR

- Vlog çekiyor, şarkı yapıyor, blockchain ile ilgileniyorsun. Kriptoyla nasıl ve ne zaman tanıştın? Bir de uzun vadede kendi adını taşıyan bir NFT projen var mı?

"Hepimiz dünyanın sürekli değiştiğini görüyoruz ve değişen dünyaya uyum sağlamak, adapte olmak gerekiyor. Ancak insanlar genelde uyum sağlamayı sevmiyorlar, hepimizin yaptığı bir hata aslında. Ben, 7 yıl önce kripto alanında kitaplar okuyarak kendimi geliştirmeye, eğitmeye başladım. Dünyayı değiştirmeye çalışan insanların sürekli dünyadaki değişimleri takip ettiğini gördüm. Şu anda da blockchain aslında dünyayı değiştiriyor. Şirketlerin iş yapış şekillerini, yaptığımız her şeyi değiştiriyor. Ben de insanlara dünyayı değiştiren böyle bir olguyu anlamalarını teşvik ediyorum. Çünkü gelecekte hayat tarzlarımızı, iletişim kurma şeklimizi değiştirecek olan bir şey kripto."

10 YIL SONRA DÜNYA ÇOK DAHA FARKLI OLACAK

- Yalnızca bir yatırımcı değil, bu işin teknolojisi de seni çok heyecanlandırıyor. Yalnızca finansal bir gelir olarak düşünmüyorsun. Bu bağlamda kendini kısa vadeli mi, yoksa daha uzun vadeli bir yatırımcı olarak mı görüyorsun?

"Öncelikle ben kendimi bir trader olarak görmüyorum, daha çok uzun vadeli bir yatırımcı olduğumu söyleyebilirim. Uzun vadeli bir öğrenci olarak da görüyorum kendimi. Teknoloji alanının nereye gittiğini anlamaya çalışan bir öğrenci olarak görüyorum. Şu anda geleceğimizde Web 3.0'ı görüyorum. Bu çok farklı bir dünya, genç girişimcilere iş kurma fırsatı veriyor. Gelecekte olacak şeyleri şimdiden öğrenmek çok mantıklı geliyor. 10 yıl sonra dünyanın çok daha farklı olacağını düşünüyorum."

NFT PROJESİ VAR MI?

"Şu anda aklımda bir NFT projesi fikri yok. Daha çok NFT alanının nasıl kullanıldığını anlamaya çalışıyorum. NFT konusunda gerçekten yanlış anlaşılmalar mevcut. Bir NFT kullanışlı olduğu sürece değerlidir. Eğer bu şekilde ilginç ve kullanışlı bir NFT üretebilirsek ancak o zaman değerli olduğunu düşüyorum."

FENERBAHÇE BÜYÜK BİR TAKIM

- Beşiktaş ve Galatasaray’da oynadın. Fenerbahçe'den hiç teklif aldın mı, gelseydi oynamak ister miydin?

"Hiçbir zaman teklif almadım. İletişime geçmiştik ama o zaman için olacağı yokmuş. Fenerbahçe büyük bir takım, büyük takımlarda oynamak her zaman şereftir."

TEK KELİME SORU CEVAP

- Süper Lig’de şampiyonluk favorin?

Trabzonspor

- 1. Lig’de kim şampiyon olur?

Eyüpspor

- Fatih Terim?

Efsane

- Şenol Güneş?

İkinci efsane

- İstanbul?

Ev

- Gedson Fernandes?

İyi oyuncu

- Favori saç rengin?

Turuncu

- Oynadığın en iyi kaleci, defans, orta saha ve forvet?

Edwin van der Sar (kaleci), Jaap Stam (savunmacı), Steven Gerrard (orta saha), Klaas-Jan Huntelaar (forvet)