Galatasaray'da hedef yeni Taylanlar yetiştirmek! Burak Elmas...

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Başkan Burak Elmas, Galatasaray’ı futbolda ileriye götürecek yeni bir sistem kurmayı hedeflediklerini söyledi. Dün statta yapılan divan toplantısında konuşan Elmas 2. Lig ekiplerinden Niğde Anadolu ile ilgili yaptıkları iş birliği anlaşmasına değinerek, “G.Saray’ı ileriye götürecek yeni bir futbol sistemi kurma peşindeyiz. Bu sistemin önemli parçası da altyapı oyuncularımızı rekabetçi liglerde oynatmak ve gelişme şansı vermek.

Beylerbeyi anlaşmasından farklı

Genç oyuncularımız başka takımlara kiralanıyor. Bazıları oynatmıyor, orada gelişemiyor. Belki birçok oyuncuyu o ara yaşta kaybediyoruz. Bir de alt liglerden gelen Kerem ve Taylan gibi oyuncuların bir ön takımda, Galatasaray sistemine uyacak şekilde yetiştirilmesi ve oynayarak hazır hale gelmesi gibi bir hedefimiz var. Bu iş birliği Beylerbeyi ile yapılandan farklı. G.Saray logosu ve markası kullanılmayacak. G.Saray’ın, 1481 Futbol Yatırımları AŞ ile herhangi bir hisse sahipliği ve ilişiği yoktur.

Maçlar GSTV'den yayınlanacak

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Burada G.Saraylı iş adamlarının G.Saray’a hizmet için yaptıkları yatırım vardır. G.Saray’ın tek bağı, kiraladığı futbolcunun ilk 11’de oynama garantisi alması ve geri transferinde de çok cüzi şartlarda dönmesi. Bunun dışında G.Saraylıların orada yetişmekte olan gençlerimizi görebilmeleri için de o takımın maçlarının GSTV’den yayınlamayı düşünüyoruz. Yurt dışından da görüştüğümüz birkaç takım var. Yatırımcı arkadaşlarımız orayı yönetiyorlar.”

Gönül isterdi ki önlemleri hemen alalım

Burak Elmas kulübü en iyi şekilde yönetmeye çalıştıklarını da belirtirken şunları söyledi: “Evet çok büyük zorluklar var. ‘Niye tekrar o noktaya döndük?’ derseniz. Düşünce ve hareket biçimimizi değiştirmediğimiz için. Zararları alkışlayarak ibra ettiğimiz için. Hem kulübü hem de sahibi olduğumuz Sportif AŞ’yi aynı şekilde borç batağına bizler soktuk. Burada kimseye suç bulamayız. Alkışlarla soktuk. Bu dönemin çok kritik bir dönem olduğunun farkındayız. Önlemlerimizi ona göre almaya çalışıyoruz. Gönül isterdi hemen alalım ama bizim girmiş olduğumuz bir takım kontratlar var.”