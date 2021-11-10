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Son Dakika: UEFA Galatasaray kararını verdi! Marsilya'da yaşananlar sonrası flaş ceza...

#Galatasaray#UEFA#Marsilya

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yla deplasmanda oynadığı mücadelede taraftarlar arasında gerilim yaşanmış ve oyun birkaç kez durmuştu. UEFA, yaşanan olaylar sonrası sarı-kırmızılı kulübe verdiği cezayı belirledi.

Marsilya - Galatasaray maçındaki gerginlikten çok özel karelerMarsilya - Galatasaray maçındaki gerginlikten çok özel kareler
Marsilya - Galatasaray maçındaki gerginlikten çok özel kareler

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UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'ın 30 Eylül'de Marsilya'yla deplasmanda oynadığı mücadelede iki takım taraftarları arasında gerilim yaşanmış ve hakem oyunu bir süre durdurmuştu.

Yaşanan olayların ardından UEFA sarı-kırmızılı kulübe, meşale yakmak ve sahaya yabancı madde atmak nedeniyle 2 deplasman maçı için seyirci yasağı cezası verdi. Galatasaray, Avrupa'da oynayacağı 2 deplasman maçına seyirci götüremeyecek.

UEFA'nın, Galatasaray'la ilgili bu kararı ilk etapta 18 Ekim'de verdiği ancak sarı-kırmızılıların itirazı sonrası kararı yürürlüğe almadı. Sarı-kırmızılılar böylece, Lokomotiv Moskova ile 21 Ekim'de oynanan maça taraftarlarını götürebilmişti.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Galatasaray'ın itirazını görüşen UEFA Temyiz Komitesi, yapılan itirazı reddetti. Galatasaray'a ek olarak 50 bin euro para cezası verilirken, taraftarların verdiği zararı telafi etmek için Marsilya'ya da 8 bin euro ödemesine hükmedildi. 

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LAZIO MAÇINDA TARAFTAR YOK

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UEFA'nın verdiği cezanın ardından Galatasaray, grupta Lazio'ya karşı oynayacağı son deplasman maçında taraftarından yoksun olacak.

Sarı-kırmızılı takım eğer üst tura çıkarsa, oynayacağı ilk deplasman maçına da taraftarını götüremeyecek. 

HAKEM MAÇI DURDURMUŞTU

Marsilya ile Galatasaray arasında oynanan maçın 38. dakikasında iki takım taraftarları arasında gerginlik yaşanmış ve Polonyalı hakem Pawel Raczkowski maçı durdurmuştu.

İki takım taraftarları birbirlerine meşale, ses bombası ve yabancı madde fırlatırken, Fransız futbolseverler Galatasaray taraftarının bulunduğu tribüne gitmek istemiş ancak emniyet görevlileri buna izin vermemişti.

Son Dakika: UEFA Galatasaray kararını verdi Marsilyada yaşananlar sonrası flaş ceza...

TERİM VE MUSLERA DEVREYE GİRMİŞTİ

Taraftarlar arasında gerilim devam ederken Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim devreye girmiş ve sarı-kırmızılı taraftarların bulunduğu tribüne gitmişti. Bazı taraftarlarla konuşan tecrübeli teknik adam, sakin olmalarını talep etmişti.

Fatih Terim'in ardından Galatasaray'da Muslera, Marsilya'da ise Payet tribünlere giderek taraftarları yatıştırmaya çalışmıştı.

Polislerin olaya müdahale etmesi sonrası gerilim azalmış ve maç, 8 dakika sonra kaldığı yerden devam etmişti.

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#Galatasaray#UEFA#Marsilya

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