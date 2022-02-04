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Galatasaray'da hareketli saatler! Diagne gidecek, Robson Reis gelecek...

#Transfer#Galatasaray#Robson Reis
Galatasarayda hareketli saatler Diagne gidecek, Robson Reis gelecek...
Ali Naci Küçük

Galatasaray'da transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala hareketli saatler yaşanıyor. Sahalara nisan ayında dönebilecek Diagne’nin menajeri ile görüşüldü. Senegalli futbolcunun sözleşmesi askıya alındıktan sonra yabancı kontenjanında yer açılacak ve Brezilyalı Robson Reis alınacak.

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Kadrosuna en az bir takviye daha yapmayı planlayan Galatasaray’da hareketli saatler yaşanmaya başladı. Sarı kırmızılılarda yabancı kontenjanın da yer açabilmek için Mbaye Diagne’nin menajeri ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirildi. Sahalara nisan ayında geri dönmesi planlanan Diagne’nin bu nedenle sözleşmesinin askıya alınması için harekete geçildi.

Ve bu doğrultuda Galatasaray’ın çalışmaya başladığı Luis Campos’un önerisi doğrultusunda hem stoper hem de ön liberoda forma giyebilen Robson Reis için resmi teklif yaptı.

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1.5 MİLYON DOLAR ÖNERİLDİ

Galatasaray, Santos Kulübü’ne 21 yaşındaki stoper için 1.5 milyon dolarlık resmi teklifte bulundu. Brezilya ekibi de bu teklife sıcak bakarken Galatasaray’ın kontenjan sorununu bu transfer adına bir an önce halletmeye çalıştığı öğrenildi.

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#Transfer#Galatasaray#Robson Reis

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