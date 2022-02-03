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Son Dakika Haberi... Galatasaray, Erick Pulgar transferini resmen açıkladı!

#Erick Pulgar#Galatasaray#Lisans
Son Dakika Haberi... Galatasaray, Erick Pulgar transferini resmen açıkladı

Galatasaray, yeni transferi Erick Pulgar'ın lisans evraklarını TFF'ye bildirdi ve Şilili futbolcunun transferini resmen açıkladı.

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Galatasaray, Fiorentina'dan orta saha oyuncusu Erick Pulgar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, sezon sonuna kadar kiraladığı 28 yaşındaki futbolcunun lisansını çıkarttı.

İstanbul'a gelmeden önce Pulgar'ı UEFA listesine de ekleyen Galatasaray, transferi de resmen duyurdu.

28 yaşındaki ön liberonun sözleşmesinde satın alma opsiyonu olmadığı öğrenildi.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

Kulübümüz, profesyonel futbolcu Erick Pulgar’ın geçici transferi konusunda anlaşma sağladı.

15 Ocak 1994 tarihinde Şili’nin batı kıyı kentlerinde Antofagasta’da dünyaya gelen Pulgar, doğduğu kentte futbol hayatına başladı. Antofagasta altyapısından 2013 yılında A takıma yükselen orta saha-ön libero oyuncusu, bir sonraki sene CD Universidad Católica’ya transfer oldu.

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Burada ortaya koyduğu performansla Şili A Milli Takımı’na yükseldi ve ilk maçına 28 Ocak 2015 tarihinde ABD’ye karşı oynanan hazırlık maçında çıktı. Şili’nin 2016’da Arjantin’e karşı elde ettiği Copa America zaferinde geniş kadrodaydı. Şili A Milli Takımı’nda 37 maçta 4 gollük istatistiği bulunuyor.

2015-16 yaz transferi sezonunda Bologna’ya transfer olarak kariyerinde farklı bir sayfa açan Pulgar, burada geçirdiği başarılı üç sezonun ardından 12.3 milyon Euro transfer bedeliyle Fiortentina’nın yolunu tuttu. İtalyan kulüplerinde 188 maça çıkarak 18 gol ve 15 asistlik performans ortaya koydu.

İkili mücadelelerdeki başarısının yanı sıra hava toplarında fark yaratan Şilili ön libero, duran top kullanma yeteneğiyle de fark yaratıyor.

Pulgar’a Galatasaray’a hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz.

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#Erick Pulgar#Galatasaray#Lisans

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