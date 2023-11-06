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Galatasaray'da Fernando Muslera'dan büyük fedakarlık! Mauro Icardi gibi...

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#Galatasaray#Fernando Muslera#Günay Güvenç
Galatasarayda Fernando Musleradan büyük fedakarlık Mauro Icardi gibi...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2023 12:58

Kasımpaşa karşılaşmasında sol dirseğinden sakatlanan Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, fedakârlık yaparak yeniden formasını giymek istiyor.

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Süper Lig'in 11. haftasında, Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı konuk ettiği maçta sol dirseğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen Fernando Muslera, kısa sürede sahalara dönme planı yapıyor.

Daha önce de ayağındaki kırığa rağmen 3 ay gibi kısa bir sürede sahalara dönen Uruguaylı file bekçisinin, erkenden formasına kavuşmak için her türlü fedakârlığı yapmaya hazır olduğu belirtildi.

Fanatik'in haberine göre Muslera, Mauro Icardi gibi iğne ile oynayabilecek duruma geldiği an Sarı-Kırmızılı formayı giymek istiyor.

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