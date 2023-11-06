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Galatasaray'da Mauro Icardi kararı! Son 2 maçı...

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Şampiyonlar Ligi
Galatasarayda Mauro Icardi kararı Son 2 maçı...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2023 10:44

Ağrıları olan ve bir yandan tedavi olup bir yandan da antrenmanlara katılmadan çalışan İcardi, çarşamba günü Bayern Münih deplasmanı ve sonrasında cumartesi günü ligdeki Hatay karşılaşmasında sahada olacak. Sonrasında ise Arjantinli yıldıza özel izin verilecek ve %100 hazır olması beklenecek.

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Beşiktaş derbisinde sağ ayak bileğinden sakatlanan Mauro İcardi, teknik heyetten gelen "Dinlenebilirsin" önerilerine rağmen 3 maçtır sahaya çıkıyor ve 90 dakika oyunda kalıyor.

Sabah'ın haberine göre ağrıları olan ve bir yandan tedavi olup bir yandan da antrenmanlara katılmadan çalışan İcardi, çarşamba günü Bayern Münih deplasmanı ve sonrasında cumartesi günü ligdeki Hatay karşılaşmasında sahada olacak. Sonrasında ise Arjantinli yıldıza özel izin verilecek ve %100 hazır olması beklenecek.

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Muslera, Manu'ya karşı da yok

Kasımpaşa maçında dirseği çıkan Muslera'nın kaslarında yırtık, kanama ve bağlarında esneme tespit edildi. Tedavisine başlanan 37 yaşındaki file bekçisi, takımını önemli müsabakalarda yalnız bıracak. Bayern Münih ile Hatay maçlarında sahada olamayacak Muslera, milli ara dönüşünde de hemen takıma katılamayacak. Alanya ve Manchester United müsabakalarında ter dökemeyecek.(

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Şampiyonlar Ligi

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