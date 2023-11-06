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Galatasaray'da Günay Güvenç'e tarihi görev! Bayern Münih karşısında ilk maçına çıkacak

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#Galatasaray#Bayern Münih#Günay Güvenç
Galatasarayda Günay Güvençe tarihi görev Bayern Münih karşısında ilk maçına çıkacak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2023 07:00

32 yaşındaki eldiven kariyerinde ilk Avrupa maçına alman devi Bayern karşısında çıkacak. Kasımpaşa maçında dirseği çıkan Muslera kırık rastlanmamasına rağmen Bayern ve Hatay maçlarında görev alamayacak. Beşiktaş’ta da Avrupa Ligi maçlarını kulübeden izleyen tecrübeli kaleci çarşamba kariyerinin en önemli maçına çıkacak. Sarı kırmızılı formayı ilk kez Kasımpaşa maçının son 30 dakikasında giyen Günay ilk Avrupa sınavını Devler Ligi’nde verecek.

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Kasımpaşa maçında kazandığı 3 puana rağmen kaptanı Fernando Muslera’yı kaybeden Galatasaray’da Günay Güvenç futbol kariyerinin en kritik maçlarından birine çıkmaya hazırlanıyor. İstanbul ekibi karşısında 57. dakikada yaşadığı sakatlıkta dirseği çıkan Muslera’nın sonrasında yapılan kontrollerinde kırık rastlanmazken eşlik eden eklem çevresi kaslarda yırtık, eklem kapsülünde kanama ve eklemi oluşturan bağlarda kısmi esneme tespit edilmişti. Tecrübeli eldiven bu sorun nedeniyle Şampiyonlar Ligi’ndeki Bayern Münih ve ligdeki Hatayspor karşılaşmalarında görev yapamayacak.

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EN ÇOK SÜREYİ MUSLERA ALDI

Sarı kırmızılı takımın bu sezon oynadığı 20 maçta da kalede yer alan, 1770 dakika ile takımın en çok süre alan ismi olan Fernando Muslera 2023-24 sezonunda ilk kez takımını yalnız bırakacak. Muslera’nın yokluğunda, sezon başında Gaziantep’ten transfer edilen Günay Güvenç bu sezon ilk kez 11’de görev yapma şansı yakalayacak. 32 yaşındaki eldiven ayrıca kariyeri boyunca Avrupa arenasında ilk maçına çarşamba günü Şampiyonlar Ligi’nde Alman devi Bayern Münih karşısında çıkacak.

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‘OYNAMAYA HAZIRIM’ MESAJI VERDİ

Daha önce forma giydiği takımlar içinde sadece Beşiktaş, Avrupa’da sahneye çıkarken Günay 2015-16’da UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda oynanan maçlarının tamamında kulübede oturmuştu. Bu sezon da sarı kırmızılılar ile elemeler ve gruptaki karşılaşmaları kenardan izleyen Günay, Fernando Muslera’nın yokluğunda önemli bir görev üstlenecek. Tecrübeli eldiven Bayern Münih maçı dahil her an göreve hazır olduğunu Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı açıklamada net olarak ifade etmişti.

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#Galatasaray#Bayern Münih#Günay Güvenç

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