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GeriFutbol Galatasaray'da Fatih Terim'in basın toplantısında "Kim merak etmiş?" gerginliği yaşandı
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Futbol
Haber Giriş: 22.07.2021 - 01:14 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Fatih Terim'in basın toplantısında "Kim merak etmiş?" gerginliği yaşandı

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Galatasaray'da Fatih Terim'in basın toplantısında "Kim merak etmiş?" gerginliği yaşandı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 5-1'lik PSV mağlubiyeti sonrası bir basın mensubunun sorusuna çıkışında ilginç bir diyalog yaşandı.

Sarı kırmızılılar, çok etkisiz oldukları maçtan 5-1'lik yenilgiyle ayrılırken basın toplantısında konuşan Terim, bir basın mensubunun sorusuna öfkelendi.

Basın mensubunun "Hocam çok merak edilen bir şey var. Elinizde iki forvet varken neden Babel ve neden üçlü savunmayla oynadınız?" şeklindeki sorusuna Terim, "Kim merak etmiş, ben de senin söylediğini merak ettim, siz mi merak ettiniz?" şeklinde yanıt verince gazeteci, "Hayır gelen yorumlara bakıldığında... Hocam merkezden böyle bir soru geldi." cevabını verdi.

 Bunun üzerine Terim, "Elimizdeki bazı mevkilerin orijinal adamı olmadığı için böyle çıktık. Ayrıca ne Falcao hazır, ne de Mostafa'yı hazır hissediyoruz. Sonradan sokmayı daha uygun bulduk." açıklamasını yaptı.

Galatasarayda Fatih Terimden PSV maçı değerlendirmesi
Galatasaray'da Fatih Terim'den PSV maçı değerlendirmesi
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