Son Dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den PSV maçı değerlendirmesi

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Hollanda ekibine farklı mağlup olarak sahadan hüsranla ayrılan Galatasaray'da Fatih Terim müsabakayı değerlendirdi.

Sarı Kırmızılı ekibin teknik patronu Fatih Terim, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu.

PSV'nin kendilerinden daha iyi oynadığını belirten Fatih Terim, "PSV hem kazandı, hem de çok büyük ihtimalle... En azından tura bizden çok yakın. Bizden daha iyi oynadılar, rahat bir galibiyet aldılar. Galatasaraylılar neden 3 sene istediğimi daha iyi anlamıştır. Bu seviyelerde oynamak için gereken şeyleri yapacağız." dedi.

Bazı oyuncuların hazır olmadığı dile getiren Terim, "Elimizdeki bazı mevkilerin orijinal adamı olmadığı için böyle çıktık. Ayrıca ne Falcao hazır, ne de Mostafa'yı hazır hissediyoruz. Sonradan sokmayı daha uygun bulduk." diye konuştu.

Muslera'nın yediği hatalı gole de vurgu yapan Terim, "İlk dakikada gol yerseniz, hangi planı yaparsanız yapın oyuncular sıkıntı yaşayacaklardır. Bu seviyede böyle basit goller yerseniz muhakkak ki geriye düşeceksiniz." dedi.