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Galatasaray'da Fatih Terim'den yabancı sınırı tepkisi! 3 maç için çılgın prim...

#Galatasaray#Fatih Terim#Prim
Galatasarayda Fatih Terimden yabancı sınırı tepkisi 3 maç için çılgın prim...
Ali Naci Küçük

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yabancı sınırlamasına tepki gösterdi: “Diyorlar ki ‘Çok yaşlı oyunculara gereksiz paralar veriliyor’. Kardeşim, kulübün tasarrufu seni ne ilgilendirir? UEFA karışmıyor, ‘Uymazsan ceza veririm’ diyor. Kulüplerin ikna olması lazım. Ortak konsensus sağlayarak kararı almak lazım. Bu, Türk futbolcularına zarar veren bir hadise değildir asla." Öte yandan sarı kırmızılılar, önümüzdeki 3 maç için kesenin ağzını açtı.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bugünkü L.Moskova maçının kolay geçmesinin beklememesi gerektiğini belirtirken gruptan çıkmaları durumunda birçok şeyi hayal edebileceklerini söyledi.

Terim, TFF’nin maçı yüzde 100 kapasite oynama taleplerini reddetmesine “9 Kasım’da yüzde 100 kapasiteye geçiliyor ama 4 Kasım’da geçilmiyor. Demek ki bu 5 gün için bir bildiği var federasyonun. 4 Kasım erken demek ki. Yaklaşık 25 bin kişinin, 50 bin kişilik bir efekt yaratacağını düşünüyorum” diyerek tepki gösterirken yabancı kuralı ile ilgili olarak ise şu açıklamaları yaptı:

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"SERBESTKEN 10-11 YERLİ İLE OYNADIM"

Oyuncuyu yabancı-yerli diye ayıramazsınız. Ben geçen sene aşağı yukarı 10-11 Türk’le oynadım, yabancı serbestti. Parayı kulüplerin verdiği bir yerde kararı da onların vermesi gerekir. Bunun için UEFA ve TFF’nin kriterleri var zaten. Sattığınız kadar almanın ne kadar zor olduğunu gelin bize sorun. Ben, ‘bu kadar fazla yabancı olduğu zaman Türk oyuncusu yetişmiyor’ anlayışına hiçbir zaman inanmadım ve buradan zarar görecek olan da bendim o dönem. Biz 2016’ya gittik. AB vatandaşlarının zaten dolaşımının serbest olduğu Avrupa’da yabancı oyuncular serbest.

"ANADOLU BU KURALLA FAVORİYİ KALDIRDI"

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Dünya şampiyonu Fransa, Avrupa Şampiyonu Fransa, İspanya, Almanya... Anlatabiliyor muyum? Türk oyuncuların kaybolmasına göz yumabilir miyim? Hayatım boyunca Türk oyuncularla başarı kazanmış biriyim. Süper Lig’deki Anadolu takımları, bu kuraldan dolayı hepimize kafa tutmuyorlar mı? Daha zevkli geçmiyor mu? Gidiyorlar, en ekonomik fiyata oyuncuyu buluyorlar ve bizi de başka takımları da her yerde yeniyorlar. Favoriyi kaldırdılar neredeyse. ‘Bunlar fazla olduğu için Türk Milli Takımı’na oyuncu bulamıyoruz’ demek inandırıcı değil. 21 kişi çağıracaksak 15’i dışarıdan geliyor. Ne güzel.

"4+2, 6+3 DE OYNADIM, AĞZIMIZI AÇMADIK"

Futbol dinamik bir oyun ve değişime ayak uydurmalısınız. ‘Çok yaşlı oyunculara gereksiz paralar’ diyorlar. Kardeşim, kulübün tasarrufu seni ne ilgilendirir? UEFA karışmıyor, uymazsan ceza veririm diyor. Kulüplerin ikna olması lazım. Yerli yabancı rekabeti değil bu. Her oyuncu bizim için aynı dildedir, aynı mesafededir. Ben 4+2’de de, 6+3’te de oynadım, ağzımızı da açmadık. İnandırıcı, mantıklı, makul olmak lazım. Ortak konsensus sağlayarak kararı almak lazım. Bu, Türk futbolcularına zarar veren bir hadise değildir asla.

ÜÇ MAÇ İÇİN PRİM 10 MİLYON TL

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G.saray’da yönetim ve teknik heyetin kararı ile başarıyı ödüllendirme adına ‘prim’ sistemi devreye sokulurken 3 maç için de önemli bir miktar belirlendi.

Gaziantep karşısında 2-0 galip gelen G.Saray’da, L.Moskova, Karagümrük ve F.Bahçe derbisi için 10 milyon TL prim açıklandı.

Sarı kırmızılılar, Moskova’yı mağlup etmeleri halinde Avrupa Ligi’nde bir üst tura çıkmak için önemli bir adım atacak. Ligde de iki galibiyet alınırsa saha içi başarıları sonrasında oyuncular da ödüllendirilecek.

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#Galatasaray#Fatih Terim#Prim

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