Son Dakika Haberi... Galatasaray'dan 'seyirci' açıklaması! TFF'nin ret kararı sonrası...

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde yarın oynayacağı Lokomotiv Moskova maçı için Türkiye Futbol Federasyonu’na yaptığı tam kapasite seyirciyle oynama başvurusunun reddedildiğini ancak oynanacak olan maçta herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyeceğini açıkladı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

4 Kasım Perşembe akşamı oynanacak Lokomotiv Moskova maçı için, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'na yüzde yüz kapasite ile seyirci alımına yönelik yapmış olduğumuz başvuru TFF tarafından reddedilmiştir.

Oysa, TFF tarafından daha önce alınan ve kamuoyuna açıklanan kararla, 9 Kasım 2021’den itibaren ülkemizde oynanacak tüm maçlarda yüzde yüz seyirci kapasitesi geçerli olacaktır.

Kulübümüzce alınan karar gereği, 4 Kasım Perşembe 20.45’te Lokomotiv Moskova ile UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda oynayacağımız müsabakada, herhangi bir seyirci kapasite kısıtlamasına gidilmeyecektir.

Uzun bir aradan sonra, Büyük Galatasaray taraftarının güçlü desteğini hissedeceğimiz bu müsabakada buluşmayı heyecanla bekliyoruz...

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ÖZEL İZİN REDDEDİLMİŞTİ

Galatasaray'dan 4 Kasım Perşembe günü Lokomotiv Moskova ile Nef Stadı'nda yapacağı maç öncesinde salı günü TFF'ye vaşvurmuştu. Sarı-Kırmızılılar, kritik karşılaşmayı tam kapasite ile oynamak için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan özel izin talep etmişti.

TFF, yapılan değerlendirmeler sonrasında Galatasaray'ın bu talebini reddetmişti.