Galatasaray'da Fatih Terim'den maç sonu açıklama! "Taraftar kızabilir ama kırıcı olmamalı"

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Süper Lig'de Giresunspor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in sözleri;

Hoş değil. Beklemediğim bir şeydi ama o kadar alıştık ki ilk gelen topta gol yemeye… Bugün yedikten sonra çabuk kırıldık. Onun altından kalkamaz bir görüntü verdik. Az da olsa gole yaklaştık, erken bulsak kazanabilirdik ama bu da iyi oynamadığımızı değiştirmezdi. Devrenin sonunda bıraktığımız iyi futbola, sonuç ne olursa olsun iyi futbolu, ikinci yarıya başlarken başlayamadık

ALIŞKIN DEĞİLİM

Galatasaray’da ben buna alışkın değilim. Galatasaray hiç alışkın değil. Gençlerin olduğu yerde iniş çıkışları kabul ediyorum ama biz inişe devam ediyoruz.

KİMSE HAK ETMİYOR

Tepkiyi duyunca dışarı çıktım ve oyuncuları tek tek içeri aldım. Kimse bunu hak etmiyor, herkes iyi şeyler olsun diye uğraşıyor. Ben onların kötü zamanda yanlarındayım, iyi zamanda sahne onların olmalı. Çok üzüldüklerini biliyorum

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AĞLAMAMAK SİZİN ELİNİZDE

Eskiden gelip soyunma odasında ağlardık. Benim oynadığım dönemlerde. Maçtan sonra ağlamaktansa, maçtan önce düşünerek devam edin derim hep oyuncularıma. Ağlamak, ağlamamak sizin elinizde. O yüzden düşünecekler.

KIRICI OLMAMALI

Ama tabii kötü sözleri hak etmiyorlar hiçbir zaman. Bizi yukarı çıkaracak olanlar onlar. Taraftar tepki gösterebilir, haklıdır ama bu tabii kırıcı olmamalı. Taraftar da buna alışkın değil tabi

ÇABUK KIRILDIK

Gençlerin, ‘Yine mi aynı şey’ endişesiyle düşündüğünü düşünüyorum. Bir şok yaşandı, çabuk kırıldık. Devamlı inişleri hiç de tahmin etmedik, iniş çıkışları düşünmüştük. İlk yarının sonunda oynanan maçları gördükten sonra kimsenin bu takım ne oynuyor deme hakkı yok.

BAHANE DE ÜRETMİYORUZ

Bu takım ne kaçırıyor deme hakkı var. Nasıl mağlup olduğumuz da ortada. Biz kimse gibi başka bahaneler de üretmiyoruz orada bu verilmedi, burada bu alınmadı diye. İstedikleri gibi tezahürat yapabilirler tabii ki. Olabilir

SON KEZ YAPACAKTIM

Şunu biliyorum, burada bazı yanıtlar vermek, yıllar sonra dahi hatırlanacak sözler olarak kalabilir. Sizi anlıyorum. Sayın Başkanımız ile birlikte bu yola çıkarken kariyerimin geldiği aşamada belki de Galatasaray'da son kez teknik direktörlük görev alacaktım

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SABIR İSTİYORUM

Galatasaray'a bir futbol mirası, ekonomik olarak kendisini sürekli yenileyen bir takım bırakmak istiyorum. Bunun için daha önce hayatım boyunca hiç talep etmediğim bir şeye ihtiyacımız var. Sabır. Ben hiç talep etmedim daha önce

FARKLI BİR BAĞ VARDIR

Bir tüneldeyiz ve ışığı görüyorum. Bu ışığı ancak böyle görebiliyoruz. Ben, Galatasaray taraftarından hep farklı bir sevgi gördüm. Aramızda farklı bir bağ vardır

KIRILIYORUM, ÜZÜLÜYORUM

Galatasaray’ın geleceği için göğüslemeye hazırım. Tabii ki kırılıyorum, üzülüyorum ama Galatasaray için hazırım. Tıpkı sezon başında günlük çözümler arayarak, başarıya ulaşmak yerine tüm bireysel istatistiklerimin gidebileceği yeri bilmeme rağmen birlikte bu yola çıkmaya karar verdiğimiz gibi. Bilmiyorum tüm samimiyetimle anlattım mı demek istediğimi… Satır aralarını okursanız, ki okuyacaksınızdır, samimiyetimi ve isteğimi anlayacaksınızdır.

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YARDIMCI ANTRENÖR AÇIKLAMASI

Bir ismi reddetmek için, bir tane isim olması lazım ki reddedeyim, bilmiyorum. Bakın, ben bir yapı kurup, bu mirası buraya bırakmak istiyorum. Bunun için de başkanla konuşuyoruz. Benim böyle bir girişimden haberim yok. Kendinin suçlu olduğunu ifade eden ben, çalıştığım hiçbir arkadaşımı kariyerimin hiçbir döneminde hedef göstermedim.

NE OLDU NE BİTTİ BİLMİYORUM

Kötü bir zamanda 'kabahat bunların' gibi bir işarette de bulunmam, eylemde de bulunmam. Ne oldu, ne bitti bilmiyorum. Eğer bir gün kendisine inandığımız, bize katkı sağlayacağına inandığımız isimler hakkında fikir birliğine varırsak belki de birlikte çalışırız

HERKESİ KONUŞTULAR

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Gelen kimse olmadı ki reddedelim veya bana gelen kimse olmadı ki üstüne bir fikir söyleyeyim. Bir şey yok ki reddetme olsun, cevap vereyim. Rasim hocayı konuştular, Hamza’yı konuştular, Ümit’i, Hasan’ı, Müfit’i, Eser’e, Oğuz’a, Metin’e söylediler. Allah Allah..

RESİM ÇEKTİRMEK İÇİN YANINA GELİYORLAR

Şampiyon olurken bu çocuklara bir şey demezler. Dünyanın en iyi performans hocalarından biri olan Scott’a bile laf ettiler. Diğer takımların performans hocaları, Avrupa’da oynarken resim çektirmek için Scott’ın yanına geliyorlar