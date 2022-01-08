Galatasaray-Giresunspor maçında ıslıklı protesto! Taraftar, Fatih Terim ve yönetime tepki gösterdi: 'Yönetim istifa'

Haberin Devamı

Galatasaray ile Giresunspor'un kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 20. hafta maçında taraftarların ıslıklı protestosu dikkat çekti.

'SÖYLESENE FATİH HOCA' TEZAHÜRATLARI

Mücadelenin son dakikalarında sarı-kırmızılı taraftarlar "Söylesene Fatih hoca takım niye oynamıyor?" ve "Yönetim uyuma takımına sahip çık" tezahüratları yaptı.

Tribünlerden "Sabrımız taşıyor adam gibi oynayın" ve "Bu forma kutsaldır nasip olmaz herkese" gibi tezahüratlar da yükseldi

TERİM OYUNCULARINA MORAL VERDİ

Fatih Terim de tepkilere maruz kalırken maç sonu soyunma odasına gitmeyip futbolcuları bekledi ve tek tek oyuncularına moral verdi.

PROTESTOLAR MAÇ SONUNDA DA SÜRDÜ

Giresunspor, müsabakadan 1-0 galip ayrılırken sarı kırmızılı taraftarlar Burak Elmas yönetimini istifaya davet etti.

Haberin Devamı

Nef Stadı'nda "Yönetim istifa" sesleri yükselirken taraftarlar, "Vasıfsız yönetim istemiyoruz" şeklinde tezahürat yaptı.

'CENGİZ'İN KEMİKLERİ SIZLIYOR'

Ayrıca ''Mustafa Cengiz in kemikleri sızlıyor'', ''Koskoca kulübü rezil ettiniz'', ''Takım gelecek, özür dileyecek'', ''Vasıfsız yönetim istemiyoruz'' tezahüratları da yapıldı.

HALİL DERVİŞOĞLU'NA PROTESTO

Mostafa Mohamed ve Mbaye Diagne'nin yokluğunda maça 11'de başlayan Halil Dervişoğlu, ortaya koyduğu performansın ardından tepkilere maruz kaldı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında girdiği net fırsattan yararlanamayan 22 yaşındaki oyuncu, birkaç dakika sonra hızlı hücumda kritik bir pas hatası yaptı.

TERİM ÇOK SİNİRLENDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Halil'in yaptığı hata sonrası çok sinirlendi ve genç ismi oyundan çıkarma kararı aldı.

OYUNDAN ÇIKARKEN ISLIK

Sarı-kırmızılı taraftarlar, milli futbolcu oyundan çıkarken ıslıkladı. Halil Dervişoğlu'nun yaşadığı üzüntü de ekranlara yansıdı.

Taraftarlar, sosyal medyada da Halil'in performansıyla ilgili çok sayıda paylaşımda bulundu.

ARDA TURAN GERİ DÖNDÜ

Galatasarayın takım kaptanlarından Arda Turan, GZT Giresunspor maçıyla birlikte kadroya döndü. Deneyimli futbolcu, 9 Eylül 2021de geçirdiği sakatlık sonrasında uzun bir tedavi sürecine girerken, 142 günlük aranın ardından yeniden kadroda yer aldı.

Haberin Devamı

10 EKSİKLE SAHAYA ÇIKTI

Sarı kırmızılı takım, GZT Giresunspor karşısında 10 eksik futbolcuyla sahada yer aldı. Ev sahibi ekipte koronavirüs izolasyon süreci devam eden Taylan Antalyalı, Patrick van Aanholt, Alpaslan Öztürk ve Fatih Öztürk, Afrika Uluslar Kupasına giden Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed, sakatlıkları bulunan Fernando Muslera ve Mbaye Diagne ile sarı kart cezaları olan Kerem Aktürkoğlu ile Marcao kadroda yer almadı.