Galatasaray 0-1 Giresunspor (Maçın özeti)

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Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Giresunspor karşı karşıya geldi.

Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Giresunspor 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmanın 11. dakikasında Suleymanov ile öne geçen Karadeniz ekibi, skoru korumayı başardı ve sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray 27 puanla lider Trabzonspor'un 22 puan gerisinde kaldı. Giresunspor'un puanı ise 25 oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

11inci dakikada sol kanatta topla buluşan Serginhonun içeri yerden sert çevirdiği topa Suleymanovun vuruşu ağlara gitti: 0-1.



33üncü dakikada Ömer Bayramın kullandığı köşe vuruşunda Halil Dervişoğlunun kafa vuruşunu kaleci Okan Kocuk çeldi.



İlk yarı deplasman ekibinin 1-0lık üstünlüğü ile son buldu.



55inci dakikada Babelin içeri kestiği top savunmadan sekerken, arka direkte Cicaldaunun vuruşu yan ağlarda kaldı.



58inci dakikada Babelin sol kanattan içeri açtığı ortada Cicaldaunun kafa vuruşunu kaleci Okan Kocuk çeldi. Okan Kocukun çeldiği topa Morutanın vuruşu yine kaleciden sekerken, Halil Dervişoğlu ise hamle yapsa da topu ağlara gönderemedi.



72nci dakikada Boeyin sağ kanattan içeri kestiği ortada Morutanın yaptığı vuruş auta gitti.



Müsabakanın kalan bölümünde başka pozisyon olmazken, GZT Giresunspor deplasmanda Galatasarayı 1-0 mağlup etti.

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İLK 11'LER

Galatasaray: İsmail, Sacha Boey, Işık Kaan, Nelsson, Ömer Bayram, Berkan, Emre Kılınç, Cicaldau, Babel, Morutan, Halil

Giresunspor: Okan, Hayrullah, Sergen, Perez, Aziz, Joey, Zeki, Flavio, Shapi, Sergio, Balde