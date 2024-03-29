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Galatasaray'da Dries Mertens seferberliği! Takım arkadaşları...

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#Galatasaray#Mertens#Transfer
Galatasarayda Dries Mertens seferberliği Takım arkadaşları...
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2024 09:31

Galatasaray'da yeni sezon kadro planlamaları kapsamında durumu en merak edilen isimlerin başında Dries Mertens geliyor. Geçtiğimiz günlerde futbola 1 yıl daha devam etmeyi düşündüğünü açıklayan Mertens için takım arkadaşları da devreye girmiş durumda.

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, bir yandan yeni sezonun kadrosu adına çalışmalarda bulunuyor. Bu anlamda Sarı-Kırmızılılar'ın gündemindeki ana konu Dries Mertens'in durumu...

Devam etme sinyali

Bu sezon Galatasaray'ın performansıyla fark yaratan isimlerinin başında gelen Dries Mertens, geçtiğimiz gün kariyerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sarı-Kırmızılılar'ın Antalya kampında konuşan Belçikalı yıldız, "Son zamanlarda çok fazla haber çıkıyor. Sanırım 1 sene daha devam edeceğim. Çünkü keyif alıyorum ve sürekli oynuyorum. Burada olabilir, başka bir yerde de olabilir. Neden olmasın?" ifadelerini kullandı.

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Buruk'tan açıklama

Galatasaray'ın Antalya kampında basın mensuplarıyla bir sohbet gerçekleştiren teknik direktör Okan Buruk da Mertens hakkında şu ifadeleri kullandı:

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Takım arkadaşlarından baskı

Mayıs ayında 37 yaşına girecek olan Dries Mertens, son röportajında 1 yıl daha futbol oynama fikrine artık sıcak baktığını söyledi. Teknik direktör Okan Buruk’un da yardımcı antrenör/oyuncu olarak kadrosunda tutmak istediği Belçikalı yıldıza bir baskı da takım arkadaşlarından geldi.

Kayıtsız kalması güç

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray’daki tüm futbolcular tarafından en çok sevilen isim olan Mertens, bu baskıya kayıtsız kalamayacak gibi görünüyor. Yurt dışından da transfer teklifleri aldığı belirtilen tecrübeli futbolcunun Cim Bom’da yola devam etmesi için yönetim önümüzdeki haftalarda yeni bir kontrat önerisi sunacak.

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#Galatasaray#Mertens#Transfer

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