Galatasaray'da Domenec Torrent'ten seçilecek yönetime mesaj! 'Mükemmel olacak'

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Süper Lig'de Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Domenec Torrent'in sözleri;

İlk 7 maçı ben gerçekten saymıyorum. Bulduğumuzda ne haldeydi takım, biliyorsunuz. Antrenörler olarak işimizin arkasındayız.

KABUL EDERİZ

Yeni başkanı öncelikle tebrik ederim. Galatasaray başkanı olmak kolay değil. Sonra düşüncesine saygı duyacağım. 4 Temmuz için biz sezon öncesi hazırlıklarına başladık. Eğer devam edemeyeceğimizi söylerseler kabul ederiz. G.Saray için en iyisini dileriz o zaman

BİR SÜRE İSTANBUL'DA YAŞAYACAĞIM

Türkiye ve İstanbul'da bir süre daha yaşayacağım. Bayılıyorum. Türk Ligi'ni de çok seviyorum, takip edeceğim. Her zaman elimden gelmeyenlerle ile ilgili bunu söylüyorum, elimde olan şey sahadakiler. Elimde yapabilecek bir şey yoksa kaygılanmıyorum.

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MÜKEMMEL OLACAK

Kalırsam mükemmel olacak. Yeni sezonda hangi futbolcularla oynayacağımızı hazırladık. Başka bir antrenör gelirse Galatasaray maçları için stadyuma geleceğim

TATİL PLANIM YOK

Tatil planım yok. Sportif direktörümüzle birlikte konuşuyoruz. Hangi oyuncularla devam edeceğimiz konusunda çalışmayı sürdürüyoruz. Ben İstanbul'da kalmayı sürdüreceğim. Seçim olduğu için de İstanbul'da kalmak daha iyi. Telefon başka, yüz yüze konuşmak başka