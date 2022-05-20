Galatasaray'da Fernando Muslera'dan Arda, Babel ve Feghouli'ye veda!

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Süper Lig'de Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

'UMARIM DAHA İYİ OLACAĞIZ'

Maçı değerlendiren Muslera, "Çok kötü bir sezon geçirdik. Mutlu değiliz. Bizim elimizde olmayan bazı durumlar da oldu. Kulübün içinde bulunduğu durumu da erken zamanda çözeriz. Kendimizi düzeltmemiz, özeleştiri yapmamız lazım. Yeni sezonda umarım daha iyi olacağız" şeklinde konuştu.

Muslera sözlerini "Taraftarlara minnettarım. İyide, kötüde, yensek de yenilsek de yanımızdalardı. Desteklediler bizi. Kötü sonuçlarda şikayet etmek hakları. Gelecek sezon onları yanımızda istiyoruz" ifadeleriyle sürdürdü.

'ONLARA TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Uruguaylı kaleci son olarak "Aramızda bugün olmayan oyuncular vardı. Feghouli ve Arda gibi. Babel'e de. Kontratları bitti. Devam edip etmeyeceklerini bilmiyoruz. Onlara teşekkür ediyoruz" dedi.