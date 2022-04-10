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Galatasaray'da Domenec Torrent'ten Fenerbahçe maçı değerlendirmesi! "Attıkları gol değişik ve komikti"

#Galatasaray#Fenerbahçe#Futbol
Galatasarayda Domenec Torrentten Fenerbahçe maçı değerlendirmesi Attıkları gol değişik ve komikti

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 2-0 kaybettikleri Fenerbahçe derbisinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

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Kadıköy'de oynanan maçı 2 golle kaybeden Galatasaray'da İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent, karşılaşmayı değerlendirirken sarı lacivertlileri şanslı olduğunu kaydetti. 

Fenerbahçe'nin attığı ikinci golün değişik ve komik olduğunu belirten Domenec Torrent, "Maç dengeli gidiyordu. İlk yarıda sadece iki fırsat yakaladılar, birisini gole çevirdiler. İkinci yarı gayet güzel baskı yapıyorduk. Onların attığı gol değişik ve komik oldu. Bizim oyuncumuzdan sekti ve onların oyuncusuna gitti. Şans eseri bile diyebiliriz." diye konuştu.

"BİR SONRAKİ BAŞKAN ÖNEMLİ DEĞİL"

Bir sonraki başkanın kendisi için önemli olmadığını söyleyen Domenec Torrent, "Gelecek adına bir kaygım yok. Ben gelmeden önce de ben geldikten sonra da bu sezon kulüp için zor bir sezon. Benim için bir sonraki başkan önemli değil. Ben 6 maçı kazanmaya çalışacağım" şeklinde konuştu.

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"BURADA OLMAKTAN ÇOK MEMNUNUM"

Türkiye'de olmaktan ötürü memnun olduğunu kaydeden Torrent, "Oyunumuz ve ne tip oyunculara ihtiyacımızın olduğu belli. Önemli olan proje. Türkiye'de bir sonraki maçı kazanmak dışında proje yok. Burada olmaktan çok memnunum." dedi.

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Futbol

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