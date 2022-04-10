Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisine Zajc damgası! İsmail Kartal'ın planı tuttu, Taylan Antalyalı'ya tepki...

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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi mücadelesi büyük bir heyecana sahne olurken, karşılaşmaya sarı-lacivertlilerden Miha Zajc sarı-kırmızılılardan ise Taylan Antalyalı damga vurdu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligin 31’inci haftasında oynadıkları Kayserispor maçının 11’ine göre tek değişikliğe gitti. Kartal, Novak’ın yerine Ferdi Kadıoğlu’na forma verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent ise, Süper Lig’in 31’inci haftasında 2-0 kazanılan Fatih Karagümrük maçının 11’inde tek değişikliğe gitti. İspanyol teknik adam, sağ bekte Ömer Bayram’ın yerine Omar Elabdellaoui’yi sahaya sürdü.

Mücadeleye ev sahibi Fenerbahçe daha etkili başlarken, aradığı golü 26. dakikada buldu. Mert Hakan Yandaş'ın pasıyla sağ kanatta savunma arkasına sarkarak topla buluşan Bright Osayi-Samuel topu yerden Miha Zajc'a gönderdi. Miha Zajc, penaltı noktası gerisinden gelişine yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Fernando Muslera'nın sağından ağlarla buluşturdu ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

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FENERBAHÇE'NİN ÇİLİNGİRİ ZAJC!

Golün ardından sarı-lacivertli takım büyük bir sevinç yaşarken, Sloven oyuncu bu seneki başarılı performansını istatistiklere de yansıtmayı başardı.

Son 6 maçın 4'ünde açılış golünü atan Miha Zajc, Galatasaray derbisinde de başarısını tekrarladı. Bu sezon toplam 5. kez maçın ilk golünü atan Miha Zajc, bu alanda Fenerbahçe'nin lideri oldu. Ayrıca, bu sezon 8. kez gol sevinci yaşayan Sloven oyuncu 2016/17 ile birlikte en golcü sezonunu tekrarladı.

2016'DAN BU YANA İLK KEZ...

Fenerbahçe ayrıca, Kasım 2016'dan bu yana ilk kez Galatasaray'a rakip olduğu bir Süper Lig maçının ilk yarısını önde tamamlarken, sarı-lacivertlilerin başarılı oyuncusu Bright Osayi-Samuel, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir iç saha maçında asist yapmış oldu.

İSMAİL KARTAL'IN PLANI TUTTU! VAN AANHOLT...

Ev sahibi Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısında ağırlıklı olarak kendi sağ kanadını kullandı. Galatasaray'ın sol beki Patrick van Aanholt'u hataya zorlayan ve bunda başarılı olan sarı-lacivertliler, kaydettikleri golü de bu bölümden başlayan atakla buldu.

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GALATASARAY'DA TAYLAN TEPKİSİ!

Karşılaşmanın ilk yarısında istediği pozisyonları bulamayan Galatasaray'da milli futbolcu Taylan Antalyalı, taraftarların hedefi oldu. Zajc'ın kaydettiği golde pozisyonunu kaybeden ve Sloven futbolcunun topa bomboş bir şekilde vurmasına neden olan Taylan, sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarların eleştirilerine maruz kaldı.

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İşte yazılan yorumlardan bazıları...

KEREM AKTÜRKOĞLU 11’DE

Sarı-kırmızılı ekipte Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe derbisinde 11’de başladı. Geçtiğimiz hafta oynanan Fatih Karagümrük maçında sakatlanan genç kanat oyuncusunun derbide oynayıp, oynamayacağı hafta boyunca konuşulmuştu. Kerem Aktürkoğlu, sakatlığını atlatması sonrasında Fenerbahçe karşısında ilk 11’de görev aldı.

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FERDİ 6 MAÇ SONRA

Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu, 6 maç sonra 11’de görev aldı.

Sarı-lacivertli ekipte bu sezon gösterdiği performansla beğenileri toplayan Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalmıştı. Son olarak Giresunspor maçında 11’de yer alan genç futbolcu, Kayserispor mücadelesine ise sonradan dahil olmuştu.