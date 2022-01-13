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Galatasaray'da Domenec Torrent ve ekibinin 1.5 yıllık maliyeti belli oldu! Riera derken ekibe Türk yardımcı...

#Galatasaray#Torrent#Domenec
Galatasarayda Domenec Torrent ve ekibinin 1.5 yıllık maliyeti belli oldu Riera derken ekibe Türk yardımcı...
Ali Naci Küçük

Galatasaray’da takımın başındaki ilk idmanına dün çıkan İspanyol teknik adam ve yardımcıları 2022-23 sezonunun sonuna kadar takımın başında yer alacak. Domenec Torrent, 2 yardımcı antrenör, 1 kaleci antrenörü, 1 atletizm antrenörü ve 1 de analist uzmanından oluşan 5 kişilik ekibinin kulübe maliyeti ise yaklaşık 25 milyon TL.

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G.Saray'da 4 yıldır takımın başında bulunan Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen İspanyol teknik adam dün resmen mesaiye başladı. Uzun yıllar Pep Guardiola ile çalışan Domenec Torrent’in teknik ekibi, maliyeti ve kontrat süresi ile alakalı tüm detaylara Hürriyet ulaştı... Yeni görevine dün resmen start veren ve Florya Metin Oktay Tesisleri’nde takımın başındaki ilk antrenmanına çıkan Domenec Torrent ile Galatasaray Kulübü, 6 aylık yani yarım sezonluk değil, 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Ekibe bir de analiz uzmanı katılacak

İspanyol İspanyol teknik adam, Galatasaray’a 5 yardımcısı ile birlikte görev yapacak. Önceki gün geç saatlerde Türkiye’ye adımını atan Domenec Torrent, 2 yardımcı antrenörü Jordi Guerrero ve Jordi Gris, kaleci antrenörü Ricard Segarra ve atletizm antrenörü Julian Jimenez ile birlikte İstanbul’a geldi. Aynı zamanda Domenec Torrent’in ekibine Pep Guardiola ile birlikte görev yaptığı süreçte yer alan bir de analist uzmanı önümüzdeki hafta dahil olacak.

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Yönetim Tanrıvermiş'i de istiyor! Riera derken...

Birçok kişinin merak ettiği sorunun yanıtına da Hürriyet ulaştı. Torrent ve 5 kişilik ekibinin kulübe maliyeti yaklaşık 25 milyon TL, İspanyol hoca ve yardımcılarının 1.5 yıllık toplam maliyetinin 1.5 milyon Euro düzeyinde olduğu belirtildi. Sarı kırmızılılarda yönetim Torrent’in ekibine bir Türk antrenör dahil etmek istiyor. O isim de İtalya’nın Spezia kulübünde görev yapan Tuğberk Tanrıvermiş. Geçmişte Galatasaray’da uzun yıllar mesai harcayan Tuğberk Tanrıvermiş, kulübü ile kontratını feshedebilirse sarı kırmızılı teknik heyette görev alacak.

Galatasaray'da geçen sezon Fatih Terim'in yardımcısı olan eski futbolcuı Albert Riera'nın İstanbul'a gelmesi, Torrent'in ekibine katılacağı yönünde yorumlanmıştı ancak Riera, Fatih Terim'in ekibine katılmak için daha önce görüşmeler yaptığı için İstanbul'a geldiğini söylemişti.

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İşte Torrent'in oyun anlayışı

· Domenec Torrent, New York City’de görev yaptığı dönemde takımını nasıl oynattığını kendi sosyal medya hesabında yayınladığı videoda şu sözlerle ifade etmişti:

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· Hızlı ve birlikte oyun.

· Baskı altında kendine güvenerek oynamak.

· Hücumda sürekli hareket halinde olmak.

· Çabuk reaksiyon göstererek topu kazanmak.

· Geçiş oyununda boşlukları kullanmak.

· Geride oyun kurarak rakibi kendine çekip, çizgilerde alan yaratmak.

· Hücumda doğru anı yakalayıp rakibin boşluklarını değerlendirmek.

· Baskı altında olmayan oyuncuları bulmak.

· Takım arkadaşlarını desteklemek.

· Çizgiler arasına oynamak ve hızlı hücum etmek.

· Geniş alanda oynamak ve üçüncü bölgede yaratıcı olmak.

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#Galatasaray#Torrent#Domenec

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