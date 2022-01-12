Konyasporlu Serdar Gürler Başakşehir'de! Galatasaray da istedi ancak...

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Edin Visca'yı Trabzonspor'a satan Medipol Başakşehir, Boşnak futbolcunun boşluğunu Süper Lig'den doldurdu.

Turuncu-lacivertli ekip, Galatasaray'ın da gündeminde olduğu öne sürülen Serdar Gürler'le anlaşmaya vardı.

Konyaspor ve oyuncuyla anlaşan Başakşehir, kısa sürede transferi açıklayacak ve tecrübeli futbolcuyla 1.5 yıllık resmi sözleşme imzalayacak.

Turuncu-lacivertli ekip, prensip anlaşmasına vardığı 30 yaşındaki oyuncuyu İstanbul’a davet etti.

Bu sezon İttifak Holding Konyaspor ile 20 resmi maça çıkan Serdar, 4 gol atıp 8 de asist yaptı.