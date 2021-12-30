Galatasaray'da çare Okan Kocuk!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Böylesi görülmedi Kırmızı alarm verildi... Peş peşe uyarılar: Okullar tatilBöylesi görülmedi! Kırmızı alarm verildi... Peş peşe uyarılar: Okullar tatil#Meteoroloji
Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldularYoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular#Venezuela
Kadıköyde yine protesto Tepkiler devam ediyor, istifa...Kadıköy'de yine protesto! Tepkiler devam ediyor, istifa...#Fenerbahçe
İstanbulun sanalı da altın Parsel 500 TLye dayandı: Kapış kapış gidiyorİstanbul'un sanalı da altın! Parsel 500 TL'ye dayandı: Kapış kapış gidiyor#İstanbul
Bakan Nebatiden çarpıcı mesajlar: Döviz gidiyor diyene dava açınBakan Nebati'den çarpıcı mesajlar: 'Döviz gidiyor' diyene dava açın#Nureddin Nebati
İktidar, muhalefetin yanılgısına düşmemeliİktidar, muhalefetin yanılgısına düşmemeli#Dolar
Uzmanlar uyardı: ‘Omikron’ dalgası başladıUzmanlar uyardı: ‘Omikron’ dalgası başladı#Omikron
Kripto paralarda korku hakim olmaya başladı Satışlar derinleşiyorKripto paralarda korku hakim olmaya başladı! Satışlar derinleşiyor#Bitcoin
Dinleme iddiasında flaş gelişme... İçişlerinden Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusuDinleme iddiasında flaş gelişme... İçişleri'nden Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu#Süleyman Soylu
Uzaydaki yaşama Cübbeliden destekUzaydaki yaşama Cübbeli'den destek#Cübbeli Ahmet
İYİ Parti, HDP’ye randevu verecek miİYİ Parti, HDP’ye randevu verecek mi?#HDP
Hadise ve Mehmet Dinçerler güvenliği seferber etti Gece operasyonu...Hadise ve Mehmet Dinçerler güvenliği seferber etti! Gece operasyonu...#Hadise
Omikron tehlike mi çare mi Gelecek kötü diye düşünmeyi bırakıp...Omikron tehlike mi çare mi? Gelecek kötü diye düşünmeyi bırakıp...#Omikron
Kubat yıllar sonra ilk kez anlattı: Kilise korosunda baş solisttimKubat yıllar sonra ilk kez anlattı: Kilise korosunda baş solisttim#Kubat
Sokakların it efendileriSokakların 'it efendileri'#Sokak Köpekleri
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Galatasaray'da çare Okan Kocuk!

#Galatasaray#Okan Kocuk#Süper Lig
Galatasarayda çare Okan Kocuk

İrfancan Eğribayat’tan yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçen sarı kırmızılılar, sezon başı kiralık gönderilen Okan Kocuk’u geri istedi.

Haberin Devamı

Muslera'nın yokluğunda İsmail Çipe’nin performansı hayal kırıklığı yaratırken sarı kırmızılılar bu sorunu Giresun’a kiralık gönderilen Okan Kocuk’la gidermek için harekete geçti.

Uzun zamandır hem Muslera’ya alternatif olabilecek hem de tecrübeli eldiveni zorlayacak bir isim arayan Galatasaray Göztepeli İrfancan Eğribayat’ın transferinden yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçti. 2025 Haziran’a kadar sözleşmesi bulunan İrfancan için ekstra bütçe yaratamayacak olan Cimbom sezon başında kiralanan Okan’ı Giresun’dan geri istedi.

Gözden Kaçmasın

Son Dakika: Galatasarayda Fatih Terimden Francesco Farioli açıklaması İki kez stada gelmişti ama...Son Dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den Francesco Farioli açıklaması! İki kez stada gelmişti ama...Haberi Görüntüle

KARAAHMET 'KONUŞURUZ' DEMİŞTİ

Giresun Başkanı Hakan Karaahmet daha önce “Okan’ın kiralık sözleşmesinde ‘devre arasında geri döner’ maddesi yok. Fakat G.Saray dost kulübümüz, böyle bir şey söz konusu olursa oturur, konuşuruz” demişti.

8- Bu sezon ligde 4, Avrupa ve kupada 1’er kez olmak üzere 8 maçta görev yapan İsmail Çipe 8 kez topu ağlarında gördü.

Haberin Devamı

1- Okan, Giresun’da 16 maçta 16 gol yedi. 5 kez kalesini kapatan Okan’ın maç başına gol yeme ortalaması 1.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Okan Kocuk#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Hat sanatında tescil tartışması

Hat sanatında 'tescil' tartışması

#Hat Sanatı
Dostları ikna edemedi.... İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu

Dostları ikna edemedi.... İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu?

#İbrahim Çelikkol
İşte kripto taslağı

İşte kripto taslağı

#Kripto Para

BAKMADAN GEÇME!

Hat sanatında tescil tartışması

Hat sanatında 'tescil' tartışması

#Hat Sanatı
Dostları ikna edemedi.... İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu

Dostları ikna edemedi.... İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu?

#İbrahim Çelikkol
İşte kripto taslağı

İşte kripto taslağı

#Kripto Para