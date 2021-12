Son Dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den Francesco Farioli açıklaması! İki kez stada gelmişti ama...

Haberin Devamı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, VavaCars Fatih Karagümrük'ün eski teknik direktörü Francesco Farioli'nin teknik ekibine katılacağı yönündeki haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Altaş Denizlispor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Terim, Galatasaray yönetiminin Francesco Farioli ile görüştüğü ve son karar için kendisine danışılacağı iddialarının doğru olmadığını söyledi.

Söz konusu haberlerde, deneyimli teknik adamın, Francesco Farioli'nin teknik ekibe katılmasına sıcak bakmadığının altı çizilmişti. Ancak İtalyan çalıştırıcının Marsilya maçının ardından Fraport TAV Antalyaspor maçını da NEF Stadı'nda takip etmesi kafalarda soru işareti oluşturmuştu.

FATİH TERİM: MAÇ HARİCİNDE HİÇ GÖRÜŞMEDİM

"Haberim yok. Yalanlar sırayla gidiyor. Ben hiç görüşmedim maç haricinde. Birçok kişi ön görülüyor. Klasik haline geldi son zamanlarda. Hatta teknik direktör yetiştirmeme olayı ile birleştirdiler. Türk futbolunun son 50 yılında her kademede bulundum. Çok da kalabalık ekiplerle çalıştım. Somut başarı olarak baktığınızda en fazla şampiyonluk yaşayan, en çok galibiyet alan, birçok ilki yapan, yeni ortaya konan bir çok şeyin karşısında Fatih Terim yazan bir adamım ben. Eğer böyle bir başarı varsa arkasında büyük bir ekip vardır. Kimse tek başına en üst seviyede bu kadar kalamaz. Bu tip yorumların en başta gecesini, gündüzüne katarak kendisine uzman olduğu alanda çalışan, büyük çaba sarf eden, dışarıdan başka güzel hayattan vazgeçen bu insanlara büyük saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Dünyanın en kolay şeyi o bir şeyler başarmak için çalışan insanlara haksız yere konuşmaktır. Teknik direktör yetiştirmiyor yorumları yapanlara söyleyecek kelime bulamıyorum. Anlamakta zorluk çekiyorum. Böyle bir konu ne benle ne başkanla gündeme geldi. Dünyanın hangi takımında sürekli böyle bir şey gördünüz? 24 saat yaşayan organizasyon, hepimiz birer parçasıyız. Tüm çalışma arkadaşlarım günün her anında bu takımın başarısı için çalışıyorlar. Benim yardımcı antrenörlerimi beğenenler olmadı hiç. Takviye olur mu, olur neden olmasın. Ben adamcağızla hiç görüşmedim. Bizim maçlara geldiğini biliyorum. Bana olan saygısını biliyorum. Bize katkı vereceğine inandığım bir şey olursa, donanımlı, tecrübeli, gelecek vaat eden güçlü isimlere her zaman kapımız açık. Merak etmeyin ben Galatasaray için en doğru kararı veririm. Yarın sabah başkanla görüşeceğim. Konuşulacak o kadar konu var ki, çok başka yerlerdesiniz. Nedendir bilmiyorum. Gerekirse takviye de yapılır"

Haberin Devamı

ANTALYASPOR MAÇINDA TRİBÜNDEYDİ

Haberin Devamı

Galatasaray'ın Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor’u 2-0 mağlup ettiği maçta Nef Stadı’nın tribünlerinde sürpriz bir isim vardı.

Bu yılın Mart-Aralık ayları arasında Vavacars Karagümrük’ü çalıştıran Francesco Farioli, karşılaşmayı locadan izlemişti.

Sarı kırmızılıların 25 Kasım’da Marsilya ile oynadığı Avrupa Ligi maçını da tribünden takip eden Farioli’nin bir ay içinde ikinci kez Nef Stadı’na gelmesi dedikoduları alevlendirmişti.

FAROLİ İDDİALARI

İlk teknik direktörlük deneyimini yaşadığı VavaCars Karagümrük’ün başında çıktığı 27 maçta 1.52 puan ortalaması tutturan Francesco Farioli’nin, Fatih Terim’in ekibine girmesi için sarı kırmızılı kulübe teklif yapıldığı kaydedilmişti.

Haberin Devamı

Başkan Burak Elmas ve yönetimin değerlendirmeyi aldığı bu teklife teknik direktör Fathi Terim’in şimdilik sıcak bakmadığı ve son kararın deneyimli teknik adama bırakıldığı belirtilmişti.

DAHA ÖNCE ANTALYASPOR'DA ÇALIŞTI

Francesco Farioli, İtalya’da Margine Coperta, Fortis Juventus, Lucchese, Benevento, Sassuolo ve Katar’da Aspire Akademi’de kaleci antrenörü olarak çalıştıktan sonra 2020’de Aytemiz Alanyaspor’a gelerek teknik direktör Çağdaş Atan’ın ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

19 Mart 2021’de Vavacars Karagümrük’ün teknik direktörlüğüne getirilen 32 yaşındaki Farioli, kırmızı siyahlı takımın peş peşe 3 maç kaybetmesi üzerine 12 Aralık’ta görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Haberin Devamı

FATİH TERİM VE BURAK ELMAS BUGÜN GÖRÜŞECEK

Öte yandan Galatasaray’da bugün başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim bir görüşme gerçekleştirecek.

Konuyla ilgili Denizlispor maçı sonrasında açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "Yarın sabah başkanla görüşeceğim. Konuşulacak o kadar konu var ki..." demişti.

İSMİ FENERBAHÇE İLE DE ANILDI

Francesco Farioli'nin ismi henüz Vitor Pereira görevden ayrılmadan önce Fenerbahçe ile anılmış ve sarı lacivertli ekibin başarılı teknik adamla anlaşmaya vardığı öne sürülmüştü.

Haberin Devamı

VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, o dönem Fenerbahçe'nin listesinde olduğu iddia edilen teknik direktör Francesco Farioli hakkında açıklama yapmıştı.

Süleyman Hurma, "Francesco Farioli için Fenerbahçe'den tarafımız gelen sözlü ya da yazılı bir teklif yok. Farioli'ye teklif gelirse engel olmam." ifadelerini kullanmıştı.