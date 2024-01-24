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Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Angelino'nun anlaşmaya vardığı kulüp belli oldu...

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#GALATASARAY#Angelino#TRANSFER
Galatasarayda beklenen ayrılık gerçekleşiyor Angelinonun anlaşmaya vardığı kulüp belli oldu...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2024 13:17

Galatasaray'a sezon başında transfer olan Angelino, beklentileri karşılayamamasının yanı sıra Leipzig ile yapılan anlaşmada bulunan opsiyonun devreye girmemesi için son haftalarda forma şansı bulamamıştı. Sarı - kırmızılılardan ayrılacak olan İspanyol futbolcunun anlaşmaya vardığı kulüp belli oldu. İşte detaylar...

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Galatasaray'ın sezon başında Leipzig'den kiraladığı Angelino, kendisinden beklenen performansı sergileyememesi ve Alman kulübüyle yapılan sözleşmedeki opsiyonun devreye girmemesi için son dönemde formasından uzak kalmıştı.

Sarı - kırmızılılardan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan İspanyol futbolcu için sıcak bir gelişme yaşandı.

Galatasarayda beklenen ayrılık gerçekleşiyor Angelinonun anlaşmaya vardığı kulüp belli oldu...

Fransa'dan Marsilya'nın ilgisinin olduğu bilinen sol bek oyuncusunun anlaşmaya vardığı kulüp ortaya çıktı.

Sky'ın haberine göre İtalya Ligi Serie A devi Roma, Angelino'yu ikna etti ve Leipzig ile görüşmelere başladı.

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Bu sezon Galatasaray formasıyla 19 resmi maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

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#GALATASARAY#Angelino#TRANSFER

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