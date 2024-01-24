Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Angelino'nun anlaşmaya vardığı kulüp belli oldu...

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Galatasaray'ın sezon başında Leipzig'den kiraladığı Angelino, kendisinden beklenen performansı sergileyememesi ve Alman kulübüyle yapılan sözleşmedeki opsiyonun devreye girmemesi için son dönemde formasından uzak kalmıştı.

Sarı - kırmızılılardan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan İspanyol futbolcu için sıcak bir gelişme yaşandı.

Fransa'dan Marsilya'nın ilgisinin olduğu bilinen sol bek oyuncusunun anlaşmaya vardığı kulüp ortaya çıktı.

Sky'ın haberine göre İtalya Ligi Serie A devi Roma, Angelino'yu ikna etti ve Leipzig ile görüşmelere başladı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 19 resmi maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.