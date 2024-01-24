Afrika Kupası'ndan elenen Cezayir'in taraftarları, takımın otelini bastı! Yetkililer tartaklandı...

Haberin Devamı

Afrika Uluslar Kupası, bu sezon yaşanan olaylarıyla adından söz ettiriyor. Saha içi kavgaları ve sürpriz skorlarıyla dikkat çeken turnuvada gündeme oturan bir olay daha yaşandı.

D Grubu'nda bulunan Cezayir, son maçta organizasyona ilk kez katılım sağlayan Moritanya'ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

TARAFTARLAR OTELİ BASTI

Yaşanan bu durum sonrasında çılgına dönen bazı taraftarlar takımlarının konakladığı oteli bastı.

YETKİLİLER TARTAKLANDI

Otele girmeye çalışan taraftarları güvenlik güçleri önlemeye çalışırken, bazı takım yetkililerinin de tartaklandığı görüldü.

"AÇIKLAMA OLMADAN GİTMEYİZ"

Otel önünde bekleyen Cezayirli taraftarlar güvenliklere zor anlar yaşatırken, 'Futbolcu, teknik direktör veya Federasyon Başkanı açıklama yapmadan buradan gitmeyiz' tezahüratı yaptı.

Haberin Devamı

Kalabalık grup, geç saatlere kadar otel önünde bekledikten sonra olayların yatışmasıyla birlikte geri döndü.

C GRUBU MAÇLARI DA TAMAMLANDI

Öte yandan Afrika Uluslar Kupası C Grubu bugün oynanan 2 karşılaşma ile tamamlandı. Alınan sonuçların ardından Senegal ve Kamerun bir üst tura yükselen takımlar oldu.

Afrika Uluslar Kupası, Fildişi Sahili’nde oynanan karşılaşmalarla devam ediyor. C Grubu bugün oynanan Gambiya - Kamerun ve Gine - Senegal maçlarıyla tamamlandı. Charles Konan Banny Stadyumu’nda Gine ile Senegal karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Senegal 2-0 kazandı. Senegale galibiyeti getiren golleri 61inci dakikada Abdoulaye Seck ve 90ıncı dakikada Iliman Ndiaye kaydetti. Bu sonucun ardından Senegal, grubunu 9 puanla lider tamamlayarak bir üst tura yükseldi. Gine ise 4 puanla grubu 3üncü sırada tamamladı. Öte yandan Süper Lig ekiplerinden Kayserispor forması giyen Gineli Julian Jeanvier, karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

Grubun diğer maçı ise Gambiya ile Kamerun arasında oynandı. Paix Stadyumunda oynanan mücadeleyi Kamerun, 3-2lik skorla kazandı. Kameruna galibiyeti getiren golleri 56ncı dakikada Karl Toko-Ekambi, 87nci dakikada kendi kalesine James Gomez ve 90+1inci dakikada Christopher Wooh attı. Gambiyanın gollerini ise 72nci dakikada Ablie Jallow ve 85inci dakikada Ebrima Colley kaydetti. Bu sonucun ardından Kamerun, 4 puanla gol fazlasıyla grubunu 2nci sırada tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.

Haberin Devamı

Ayrıca Gambiya’da Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş forması giyen Omar Colley ve MKE Ankaragücü’nde oynayan Ali Sowe, karşılaşmaya 11de başladı. Omar Colley mücadelenin 69uncu dakikasında yerini Bubacarr Sannehe bırakırken; Ali Sowe ise 73üncü dakikada oyundan alındı ve yerine Assan Ceesay girdi. Kamerunda ise Samsunspor forması giyen Olivier Ntcham mücadeleye 11’de başlayıp 90 dakika süre alırken, Kayserisporlu Olivier Kemen karşılaşmanın 80inci dakikasında Darlin Ngameninin yerine oyuna dahil edildi. Beşiktaşlı Vincent Aboubakar ile Sivassporlu Clinton N’Jie ise karşılaşmanın kadrosunda yer almayan isimler oldu.