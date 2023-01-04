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Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz: "Sonuç daha farklı olabilirdi"

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#Galatasaray#Ankaragücü#Süper Lig
Galatasarayda Barış Alper Yılmaz: Sonuç daha farklı olabilirdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2023 23:30

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Ankaragücü'nü mağlup eden Galatasaray'da oyuncular Berkan Kutlu ve Barış Alper Yılmaz açıklamalar yaptı.

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Galatasaray, Süper Lig'de Ankaragücü'nü mağlup ederek haftayı lider kapatırken oyuncular mücadeleyi değerlendirdi.

Saç bir golle geriye düştüklerini kaydeden Berkan Kutlu, "Bu maçı Lucas Torreira için oynadık. Zor bir dönemden geçiyor, biz bir takımız. Onun için daha da motive olduk. Tekrar baş sağlığı diliyorum. Dualarımız onunla. Saçma bir golle geriye düştük ama derbi öncesi kazanmayı bildik. Ben ne olduğumu biliyorum ve çalışıyorum. İyi konuşanlar sağ olsun. Kötü konuşuyorlarsa da canları sağ olsun." dedi.

Çok fazla ürettiklerini ancak atamadıklarını belirten Barış Alper Yılmaz, "Çok güzel bir gündü. Takım olarak çok iyi mücadele ettik. Sonuç daha farklı olabilirdi. Çok fazla ürettik ama bir türlü top girmedi. Golümü attım, çok mutluyum." diye konuştu.

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