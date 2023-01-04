Galatasaray - Ankaragücü maçında Bafetimbi Gomis'ten bir ilk daha! Seriyi 22'ye çıkardı...

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Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Ankaragücü'nü 2-1'le geçerken kiralık giden Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç ilk kez sarı kırmızılı takıma karşı forma giydi.

Sezon başında Galatasaray'dan Ankaragücü'ne kiralık olarak gönderilen Taylan Antalyalı, 7. dakikada şık bir vuruşla ağları sarsarken asist yine sarı kırmızılı takımdan kiralık olarak giden Emre Kılınç'tan geldi.

Taylan Antalyalı, Galatasaray'a attığı gol sonrası sevinmedi.

SON 4 HAFTADA 3 GOL KATKISI

Galatasaray'ın son haftalardaki çıkışa geçen oyuncularından Barış Alper Yılmaz, ilk 11 başladığı karşılaşmada takımı adına gol perdesini açan isimdi.

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Geçen hafta oynanan Sivasspor maçında takımının galibiyet golünü atan Barış Alper Yılmaz, Ankaragücü karşısında ise açılış golünü atarak skoru eşitledi.

Müsabakanın 16. dakikasında sağ kanatta gelen ortaya iyi bir kafa vuruşu yapan Barış Alper, durumu 1-1'e getirirken son 4 haftada 2 gol ve 1 asistlik katkıda bulundu.

Öte yandan, en üst lig kariyerindeki ilk kafa golünü Ankaragücü filelerine gönderen Barış Alper Yılmaz, Nisan 2021'den (Keçiörengücü formasıyla) bu yana ilk kez üst üste iki lig maçında gol sevinci yaşadı.

MERTENS ESKİ GÜNLERİNE DÖNÜYOR

Mücadelenin 30. dakikasında Bafetimbi Gomis'in attığı golde harika bir asiste imza atan Mertens, Mayıs 2019 bu yana ilk kez üst üste 4 lig maçında gol katkısı sağladı.

Ankaragücü (Asist)

Sivasspor (Gol)

İstanbulspor (Asist)

İstanbul Başakşehir (Gol)

GOMIS, TORREIRA'YI UNUTMADI

Sarı kırmızılı takımı 2-1 öne geçiren golü kaydeden Bafetimbi Gomis, attığı gol sonrası annesini kaybeden takım arkadaşı Lucas Torreira'nın formasını göstererek destek verdi.

Galatasaray formasıyla iyi bir sezon geçiren 37 yaşında forvet, ligdeki 13. maçında 7. golünü Ankaragücü ağlarına bıraktı.

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GOMIS SAYIYI 22'YE YÜKSELTTİ

Süper Lig'de Galatasaray formasıyla 74. maçına Ankaragücü karşısında çıkan Gomis, 50. golünü attı.

MKE Ankaragücü karşısında ilk golünü bu maçta kaydeden Fransız yıldız, Türkiye kariyerinde karşılaştığı 27 takımın 22'sine gol atmayı başardı.

LEO DUBOİS 4 MAÇ SONRA 11’DE

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kart cezalısı Sacha Boey’un yerine sağ bekte Fransız futbolcu Leo Dubois ile başladı. Süper Lig’de son olarak Fatih Karagümrük deplasmanında 11’de sahaya çıkan 28 yaşındaki futbolcu, ligde 4 maç sonra 11'de görev aldı.

TAYLAN VE EMRE KILINÇ İLK KEZ RAKİP

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MKE Ankaragücü’nde oynayan Taylan Antalyalı ile Emre Kılınç, sezon başında Galatasaray’dan kiralık olarak takıma katılmıştı. Taylan ile Emre, ilk kez sarı-kırmızılılara karşı rakip oldu. İki futbolcu, Nef Stadyumu’ndaki mücadelede sarı-kırmızılılar karşısında 11'de başladı.

Sarı-kırmızılılar mücadeleye Fernando Muslera, Leo Dubois, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Fredrik Midtsjö, Milot Rashica, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Bafetimbi Gomis 11’i ile başladı.

Yedeklerde ise Okan Kocuk, Kerem Aktürkoğlu, Haris Seferovic, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Emin Bayram, Özgür Baran Aksaka, Juan Mata, Hamza Akman ve Metehan Baltacı bekledi.

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SARI-KIRMIZILI TARAFTARLAR STADI DOLDURDU

Galatasaray - MKE Ankaragücü maçına sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Bu sezon iç saha maçlarında takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftarlar Nef Stadyumu tribünlerini doldurdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşma öncesinde tezahüratlar ve marşlarla takımını maça hazırladı.

82 yaşında yaşamını yitiren Brezilyalı futbol efsanesi Pele için karşılaşma öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.