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Galatasaray'da Barcelona eşleşmesi sonrası Torrent'ten ilk açıklama! 'En kötü kurayı çektik'

#Galatasaray#Domenec Torrent#Barcelona
Galatasarayda Barcelona eşleşmesi sonrası Torrentten ilk açıklama En kötü kurayı çektik

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanyol devi Barcelona ile eşleşen Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent kurayı yorumladı.

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Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile eşleşmelerini yorumladı.

İşte Torrent'in açıklamaları;

"Barcelona şu anda Avrupa’nın, dünyanın çok formda takımlarından birisi. Antrenörleri de net bir şekilde takımın hangi futbolu oynayacağını biliyor. Yaz transfer periyodunda çok büyük oyuncular transfer etme şansını yakaladılar. Dolayısıyla bu takımın çok güçlü olmasını sağladı. Dün Napoli’ye karşı oynadıkları maçta neler yapabileceklerini gösterdiler. Dolayısıyla bizi çok şaşırtmayacaklar. Hücum ve savunma olarak ne kadar kaliteli bir takım olduklarını biliyoruz"

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"TARAFTARI OLDUĞUMUZ TAKIMLA EŞLEŞTİK"

"Bizim için çok özel bir maç. Uzun süre Barcelona’da çalıştık. Kaleci antrenörümüz 22 yıl, yardımcı antrenörümüz Jordi uzun yıllar orada çalıştı. Ben de geçmişimde Barcelona’da çalıştım. Onun dışında taraftarı olduğumuz bir takım. Bizim için çok özel bir maç olacak ama elimizde ne varsa kendimizi savunacağız

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"EN KÖTÜ KURAYI ÇEKTİK"

"Kuradan önce kafamda bir takım yoktu. Tüm takımlar güçlü. Seçenekler arasında en kötüsü olduğunu söyleyebiliriz. Dünkü maçı izleyen insanlar tahmin edeceklerdir. Son aylarda inanılmaz gelişme gösteren ve formunda bir takıma karşı oynayacağız"

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"ÖNCELİĞİMİZ RİZESPOR MAÇI"

"Önümüzdeki maçta üç puan almamız lazım. Ters bir dönemden çıkıyoruz. Galatasaray Avrupa’nın önemli bir kulübü. Onun için normal olmayan bir durumdu. Ufak ufak geliştiriyoruz ve bunu yapmaya devam edeceğiz. Mükemmeli arıyoruz"

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#Galatasaray#Domenec Torrent#Barcelona

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