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Son Dakika: Barcelona kurası sonrası Galatasaray'dan ilk açıklama: Eleyecek güce sahibiz

#Galatasaray#Nihat Kırmızı#Galatasaray Barcelona
Son Dakika: Barcelona kurası sonrası Galatasaraydan ilk açıklama: Eleyecek güce sahibiz

Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Nihat Kırmızı, sarı kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki Barcelona eşleşmesini değerlendirdi.

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Seri başı olan Galatasaray'ın, çekilen kuranın ardından UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu. Sarı-kırmızılılar, İspanyol devi Barcelona ile eşleşti.

Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Nihat Kırmızı, UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki Barcelona eşleşmesini değerlendirdi.

Kırmızı açıklamasında “Galatasaray, Barcelona’yı eleyebilecek güce sahip. Elimizden geleni yapacağız. İki takım da 11 oyuncu ile çıkacak. Tur atlayan taraf biz olmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

İLK MAÇ DEPLASMANDA

Aynı ülke takımlarının eşleşemediği son 16 turunda ilk maçlar 10 Mart, rövanşlar ise 17 Mart tarihinde oynanacak.

Galatasaray, seri başı olması nedeniyle ilk maçını deplasmanda, ikinci maçını ise kendi sahasında oynayacak.

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