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GeriFutbol Galatasaray'da 8 yıllık deplasman kâbusu sürüyor
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Futbol
Haber Giriş: 20.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da 8 yıllık deplasman kâbusu sürüyor

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Galatasaray'da 8 yıllık deplasman kâbusu sürüyor

Randers ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın, Avrupa kupalarındaki 8 yıllık hasreti sürüyor.

Randers karşısında deplasmanda oynadığı Avrupa Ligi Play-Off mücadelesinde 1-0 öne geçtiği karşılaşmadan 1-1’lik eşitlikle ayrılan Galatasaray’da Avrupa kupalarındaki 8 yıllık deplasman kâbusu yine bitmedi.

Sarı kırmızılılar, Avrupa’da Mart 2013’ten bu yana yine deplasman karşılaşmalarında üst üste 2 galibiyet alamadı.

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Galatasarayda 8 yıllık deplasman kâbusu sürüyor

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