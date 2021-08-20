Galatasaray'da 8 yıllık deplasman kâbusu sürüyor
Randers ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın, Avrupa kupalarındaki 8 yıllık hasreti sürüyor.
Randers karşısında deplasmanda oynadığı Avrupa Ligi Play-Off mücadelesinde 1-0 öne geçtiği karşılaşmadan 1-1’lik eşitlikle ayrılan Galatasaray’da Avrupa kupalarındaki 8 yıllık deplasman kâbusu yine bitmedi.
Sarı kırmızılılar, Avrupa’da Mart 2013’ten bu yana yine deplasman karşılaşmalarında üst üste 2 galibiyet alamadı.
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