Son Dakika: PFDK resmen açıkladı! Marcao'ya 8 maç ceza verildi! Galatasaray'ın kararı...

GZT Giresunspor - Galatasaray mücadelesinde Kerem Aktürkoğlu’na kafa atan ve ardından yumruk savuran Galatasaray’ın Brezilyalı oyuncusu Marcao, kırmızı kart görerek PFDK'ye sevk edilmişti.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, ilk haftanın ardından aldığı kararları açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "GALATASARAY A.Ş. sporcusu MARCOS DO NASCIMENTO TEIXEIRA'nın, 16.08.2021 tarihinde oynanan GZT GİRESUNSPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 8 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi" denildi.

G.SARAY KADRO DIŞI BIRAKTI

Sarı kırmızılılar, geçtiğimiz gün oyuncu hakkında aldığı kararı şu açıklamayla duyurmuştu:

"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş Yönetim Kurulu olarak, oyuncumuz Marcos do Nascimento Teixeira’nın tedbiren çalışmalarını takımdan ayrı bireysel olarak sürdürmesi kararını almış bulunmaktayız.

2021-2022 sezonu profesyonel futbol disiplin yönetmeliği uyarınca oyuncumuzun savunması alındıktan sonra nihai olarak idari ve mali ceza oyuncumuza tebliğ edilecektir."

GALATASARAY İTİRAZ ETMEYECEK

Galatasaray Kulübü, Marcao’ya verilen 8 maçlık ceza nedeniyle itirazda bulunmayacak ve Tahkim Kurulu’na başvurmayacak

NE OLMUŞTU?

Brezilyalı savunmacı, Kerem Aktürkoğlu'nun yanına gelir gelmez milli futbolcuya kafa attı. Müdahale sonrası büyük şaşkınlık yaşayıp takım arkadaşını iten Kerem'e fiziki müdahalesini sürdüren Marcao, bu kez de yumruk attı.

Takım arkadaşları kısa sürede iki oyuncuyu birbirinden ayırırken, çok sinirli olduğu görünen Marcao güçlükle sakinleştirildi ve saha kenarına götürüldü.

Gerginliğin ardından maçın hakemi Erkan Özdamar, VAR uyarısıyla pozisyonu inceledi ve Marcao'ya kırmızı kart göstererek oyun dışında bıraktı.