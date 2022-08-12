Galatasaray'da 3 isim için ayrılık zamanı!

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Yeni sezon öncesi kadrosunu dünya yıldızları ile güçlendiren Galatasaray’da yönetim 2. ayrılık operasyonunu gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Sergio Oliveira, Leo Dubois, Haris Seferoviç, Fredrik Midtsjö, Lucas Torreia ve Dries Mertens’i transfer eden sarı kırmızılılar yabancı kontenjanını rahatlatmak adına üç lejyoner oyuncusu ile yolları ayırma hazırlığında. Galatasaray’da takımda düşünülmeyen Omar Elabdouellai geçen sezon 6.5 milyon Euro bonservisle alınan Alexandru Cicaldau ve Jesse Sekidika’nın transfer dönemi bitmeden vedası gündemde.

Boey parladı, Omar'a yol göründü

2020’den 2021’e girilen yıl başı gecesi talihsiz bir havai fişek kazası geçiren Omar’ın tüm tedavi süreci boyunca yanında olan ve sözleşme yükümlülüklerini de yerine getiren Galatasaray’ın, Norveçli sağ bek ile yolları ayırmayı planladığı öğrenildi. Sağ bekte 3 yabancısı bulunan Cimbom’da Leo Dubois’nın sakatlığında Sacha Boey sergilediği performans ile dikkat çekerken takımdaki yerini de garantiledi. Ancak Fransız oyuncunun çıkışı sonrasında Omar ile vedalaşılmasına karar verildi. Sarı kırmızılılar 1 yıl daha sözleşmesi kalan Omar’a, teşekkür ederek veda etmeyi planlıyor.

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Satılık veya kiralık gidecek

Galatasaray'da bonservisine 6.5 milyon Euro ödenen ancak beklentilerin uzağında kalan Cicaldau’nun da yapılan takviyelerden sonra takıma girmesi zor görünüyor. Sarı kırmızılıların öncelikli hedefi 5-6 milyon Euro’ya satmak. Bonservis ya da kiralama formülü ile gelecek tekliflere göre Cicaldau kesin olarak takımdan ayrılacak. Ayrıca forma rekabetine ortak olamayan Sekidika da bir başka kulübe kiralık gönderilecek. İlk ayrılık dalgasında Diagne’nin sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden, Marcao’yu Sevilla’ya, Ozornwafor’u Charleroi’ye satan Galatasaray; Muhammed ve Morutan’ı da kiralamıştı.