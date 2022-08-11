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Galatasaray'da Okan Buruk'tan Mertens ve Torreira kararı

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#Galatasaray#Mertens#Torreira
Galatasarayda Okan Buruktan Mertens ve Torreira kararı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2022 11:01

Sezona zorlu Antalyaspor deplasmanında galibiyetle başlayan Galatasaray'da gözler cumartesi günü oynanacak Giresunspor maçına çevrildi. Sarı-Kırmızılı takımda Okan Buruk yeni transferler Dries Mertens ve Lucas Torreira ile ilgili kararını verdi.

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Galatasaray 'da morallar yerinde. Sarı-Kırmızılı takım zorlu Antalyaspor deplasmanında 1-0 kazanarak yeni sezona iyi bir başlangıç yaptı. Teknik direktör Okan Buruk takımın başında çıktığı ilk resmi maçtan galibiyetle ayrıldı.

Yeni transferler takımla çalışıyor

Cim Bom'da gözler şimdi cumartesi günü NEF Stadı'nda oynanacak Giresunspor maçına çevrilmiş durumda. Buruk ve öğrencileri 50 bin taraftar önünde zaferle ayrılarak 2'de 2 yapmanın hesaplarını yapıyor.

Savunma değişmiyor

Teknik direktör Okan Buruk'un Giresunspor ile iç sahada oynanacak maçta çok fazla değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Kalede Muslera, savunmada Sacha Boey, Sevilla'ya transferi gündemde olan Nelsson, Abdülkerim Bardakcı ve Aanholt'la çıkması bekleniyor.

Berkan ya da Fredrik Midtsjö

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Antalyaspor maçında Berkan Kutlu'yu sarı kartı nedeniyle oyundan çıkartan Okan Buruk'un ön liberoda Berkan ya da Fredrik Midtsjö'ye şansı vermesi, Emre Akbaba ve Sergio Oliviera ikilisinde ise değişiklik yapmaması bekleniyor.

Gomis yine yedek

Hücum bölgesinde Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Seferovic'in görev almasına kesin gözüyle bakılıyor. Antalyaspor maçında 3 puanı getiren gole imza atan Gomis ise yedek başlayacak.

Yeni transferler kadroda

Galatasaray'da taraftar en çok Mertens ve Torreira'nın durumunu merak ediyor. İki yıldız futbolcu hafta başından itibaren takımla çalışmalara başladı. Fanatik'in haberine göre; Teknik direktör Okan Buruk'un bu iki isme yedek kulübüsinde tutacak ancak maçın durumuna göre sonradan şans verecek.

Öte yandan Mertens ve Torreira takımlarıyla yeni sezon kampı geçirmemesine rağmen uzun süre bireysel olarak çalıştığı ve kısa süre içinde 11'de başlayabilecek duruma geleceği öğrenildi.

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#Galatasaray#Mertens#Torreira

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