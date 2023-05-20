Galatasaray'da 23. şampiyonluk için hedef 2'de 2

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Süper Lig’de lider Galatasaray bugün sahasında Demir Grup Sivasspor ile sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak. 2 maçını kazanması halinde takipçilerinin alacağı sonuçlara bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek olan sarı kırmızılılar bugün seyircisi önünde hata yapmak istemiyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın 5 puan önünde bulunan Cimbom bugün kazanırsa Ankaragücü deplasmanına 23. lig şampiyonluğunu kazanmak için çıkacak.

5 OYUNCU SINIRDA BULUNUYOR

Sarı kırmızılı takımda cezası sona eren Boey bugün oynayabilecek. Ancak 5 oyuncusu sınırda bulunan Galatasaray’da İcardi, Kerem, Oliveira, Rashica ve Midtsjö bugün kart kart görmeleri durumunda Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

YİĞİDO'DA 7 EKSİK İSİM VAR

Sivas'ta ise 7 oyuncu bugün forma giyemeyecek. Yatabare kırmızı kart, Erdoğan, Goutas, Ulvestad ve Erdoğan sarı kart cezası nedeniyle Nef Stadı’nda sahaya çıkamayacak. Yiğidolar’da ayrıca Murat Paluli ve Ziya Erdal’ın da sakatlığı sürüyor.

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34- G.Saray ile Sivasspor, Süper Lig’de bugün 34. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 33 maçta sarı kırmızılıların 20-7 üstünlüğü bulunuyor.

15- Bu sezon ligde Nef Stadı’ndaki tek yenilgisini 2. haftada Giresun’dan alan G.Saray sonraki 15 maçta kaybetmezken 13 galibiyet ve 2 beraberlik aldı

3- G.Saray 2’de 2 ile bugünkü mücadeleye çıkarken Sivasspor ise üst üste 3 maçlık yenilgi serisine bugün güçlü rakibi karşısında son vermek istiyor.