Galatasaray'da tarihi gün! Kemerburgaz Tesisleri'nin temel atma töreninde dikkat çeken kare: Fatih Terim, Burak Elmas ve Ünal Aysal...

Galatasaray Futbol A Takımı ve futbol akademisinin taşınacağı Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temel atma töreni bugün öğle saatlerinde geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Başkan Dursun Özbek'in yanı sıra eski başkanlar Alp Yalman, Faruk Süren, Ünal Aysal, Burak Elmas; eski yönetici Abdurrahim Albayrak, eski teknik direktör ve kulüp efsanesi Fatih Terim'in yanı sıra eski futbolcular Sabri Sarıoğlu, Ayhan Akman, Selçuk İnan, Ümit Karan, Hasan Kabze, Song, Capone ile mevcut kadroda yer alan Muslera, Kerem ve Gomis gibi isimler katıldı.

DURSUN ÖZBEK: YENİ YUVAMIZ HAYIRLI OLSUN

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kemerburgaz Tesisleri'nin temel atma töreninde açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek şu açıklamaları yaptı:

"Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki dönüm noktasından biri olan 19 Mayıs'ın 104. yılı. Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a ayak basması sadece ulusumuzun kurtuluş savaşındaki ilk adımı değil, Türkiye'yi ileriye götürecek genç fikirlerin doğuşudur. Bu yüzden bugün Mustafa Kemal tarfından gençlere armağan olmuştur. Kimsenin hayalini kuramadığı hedefler işte bu genç fikirlerden doğmuştur. Kurucumuz Ali Sami Yen ve arkadaşları tarafından belirlenen Türk olmayan takımları yenmek tam da böyle bir hedeftir. Bu töreni normalde 22 Şubat'ta yapıyorduk. Deprem felaketi sebebiyle bugün yapmak zorunda kaldık. Bu tesis torunlarımıza bırakacağımız en önemli miraslardan biri olacak. Galatasaray şanlı geçmişiyle, başarılarıyla cumhuriyetin en önemli spor kulübüdür. Cumhuriyetin 100. yılında Cumhuriyetin yüz'ü olmak en çok Galatasaray'a yakışmıştır. Galatasaray'ımızı bu projelerle daha büyük başarılara ulaştıracağız. Mustafa Kemal'in gençlerle igili bir sözü çok değerli, "Biz her şeyi gençlere bırakacağız. Bütün ümidim gençliktedir." diyor. Bizim de ümidimiz gençliktedir. Yaşadığımız birlik ortamı Galatasaray için çok önemlidir. Yaşasın Galatasaray"

ESKİ BAŞKANLAR AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Galatasaray'ın eski başkanları da törende söz aldı.

Alp Yalman, “Sevgili Başkan, arkadaşlarım ve çok sevgili Galatasaray camiası. Böyle bir günde karşınızda olmak bana inanamayacağınız kadar büyük gurur veriyor. Florya’nın alınışını, ilk temel atılışını ve bugünlere kadar gelişini çok iyi hatırlıyorum. Bunları yapanlar şimdi yukarıdan bizi seyrediyorlar. Herhalde onlar, en az benim kadar gurur duyuyorlardır. Bu yeni tesislerin Galatasarayımıza hayırlı uğurlu olmasını, yarınlarını uğurlu kılmasını dileyerek hepinizi hürmetle selamlarım.” diye konuştu.

Faruk Süren, “Değerli başkanlar, sevgili Galatasaraylılar. bugün çok önemli bir gün. Ulusumuz için çok önemli bir gün. Aydınlığa kavuştuğumuz önemli bir tarih. 104 sene önce… Bizim için çok önemli bir gün. Dursun Başkan sağ olsun hepimizi davet etti. Hakikaten güzel bir tesis yapılacak. Çok eski zamanları ve Hasnun Galip’i de hatırlıyorum. Florya’nın başlangıcından beri nasıl taşındığını hatırlıyorum. Büyük zaferlerin kaynağı oldu. Orada yetiştik. Şimdi burada yeni ve çağdaş bir tesis yapılıyor. Daha da büyüyecek. Gençler ve profesyoneller ayrı eğitilecek. Çok önemli bir şey. Burada olduğum için ve Galatasaraylı olduğum için gurur duyuyorum. Yeni tesislerimiz hayırlı olsun.” dedi.

Adnan Polat, “Sayın Başkanlar, değerli Galatasaraylılar, değerli hazirun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün çok özel bir gün. Öncelikle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bir gün. Büyük Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Allah hepsinden razı olsun. Florya’da hepimiz uzun yıllar mesai yaptık. Uzun zamandır bu tesislerin yapılması konuşuluyordu. Bugün, o gün geldi. 19 Mayıs’ta olması çok büyük bir anlam taşıyor. İnşallah burada Galatasarayımız, Türk sporuna çok önemli sporcular yetiştirir. Büyük başarılarla ülkemizi temsil ederler. Sayın Başkan Dursun Özbek, Erden Timur kardeşim ve diğer yönetici arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Hepinizi saygıyla anıyorum.” diye konuştu.

Ünal Aysal, “Değerli dostlarım, sevgili Galatasaraylılar, başkanlarım… Bugün Galatasaray için son derece önemli ve değerli bir gün yaşıyoruz. Galatasaray’ın geçmişi, Galatasaray’ın geleceğinin bir garantisi olmuştur. Galatasaray’ın geleceğinden bahsediyoruz burada. Başkanımıza ve Yönetim Kuruluna attıkları bu adım için teşekkür etmek istiyorum. Bu binaya üst üste koyacağımız her taş bizim istikbalimiz. Sadece Türkiye’nin değil dünyanın da ileride sahipleneceği markamızın geleceği için çok önemli bir adım. Kutluyorum. Hayırlı olsun. Hoşçakalın. “ dedi.

Burak Elmas, “Sayın Başkanlarım, saygıdeğer Galatasaraylılar. bugün çok önemli bir açılış için, temel atma töreni için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hepimizi Galatasaray’da uzun süredir özlediğimiz şekilde bir araya getiren Sayın Başkan Dursun Özbek’e teşekkür ediyorum. Biz, benden önce görev alan sayın başkanlarım, Metin Oktay Tesisleri’ne emek veren teknik direktörlerimiz, hizmet veren sporcularımız hepsi bir arada. Florya Metin Oktay Tesisleri’nin özel bir ruhu vardır. Bunun arkasında çok fazla emek, gözyaşı, ter bulunmakta. Umuyorum aynı şeyi bundan sonra gelecek teknik direktörlerimiz, oyuncularımız, başkanlarımız bu güzel tesis için yapacaklar. Bu güzel tesisin camiamıza hayırlı uğurlu olmasını, nice başarılar getirmesini temenni ediyorum. Saygılarımla.” şeklinde konuştu.

FATİH TERİM: BU FORMA ADANMIŞ HAYATLARIN UMUDUDUR

Kemerburgaz Tesisleri'nin temel atma töreninde söz alan Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, kulübün tarihinde giydiği ilk formasını Kemerburgaz Tesisleri'nin zaman kapsülüne koydu.

Fatih Terim, tören konuşmasında şunları söyledi:

Galatasaray formasını elinize aldığınız zaman çok hafif görünebilir ama renkleriyle, armasıyla, üzerine akıtılan teriyle, çok ağır ve çok büyüktür. Özellikle de giydiğimiz için, onun ağırlığını, onun büyüklüğünü, gerek futbolculuğumuzda gerekse teknik adamlığımızda çokça hissetmişizdir. Bu forma, ben Galatasaraylıyım diyen herkesin gurur kaynağıdır. Bu forma, adanmış hayatların umududur. Umarım yeni tesisimiz, Florya'daki o birlikteliği, o aile hayatını yakalar ve burada Cumhuriyete layık, bugünün manasını iyice hissetmiş, bu formayı üzerine terleten oyuncular yetiştirir.

"BELLİ Kİ ÖZLEMİŞSİNİZ"

Fatih Terim, törenin ardından basın mensuplarına da açıklamalar yaptı.

Böyle tesislerin, kulüpler için çok önemli olduğuna dikkat çeken Fatih Terim, "Belli ki özlemişsiniz, öyle görünüyor. Tabii kulübün antrenman merkezleri, kulüpler için çok önemlidir. Burada her yaştan sporcuyu en iyi şekilde antre eden durumda olmak isterler. Dünyada son yıllarda baktığınızda Avrupa'nın çeşitli yerlerinde antrenman merkezlerinin çok modern yapıldığını görüyoruz. Onun için antrenman sahası arayarak, boş bulduğu yerde antrenman yapan bir nesilden gelen ben, daha sonra Florya'ya hep beraber sahip çıktık. Orayı büyük bir ailenin merkezi yaptık. Oradan da birçok oyuncu Galatasaray'a hizmet etti, çok büyük başarılar elde etti. Bugün de Galatasaray böyle bir merkezin açılışını yaptı. Ümit ediyorum ki Florya'dan çok daha güzel olacak. Oranın biriktirdiği anı ve başarıların üstüne çıkacak inşallah. Ülkemizde bunun bir an önce herkes tarafından yapılması gerekiyor, geç kaldığımızı düşünüyorum. Başarıda çok büyük rol oynayan şeylerden birisi de merkezlerdir. Orayı tekrar bir aile yapmak, oranın önemini anlatmak, oranın sihirli havasını gençlerin hissetmesini sağlamak kurumlara, kulüplere çok büyük başarılar getirir. İnşallah hayırlısı olur. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Sayın başkan ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın ellerine sağlık. Bir de Akif Bey var unutmayalım. Buralar için beraber çok toplantı yaptık. Ona da teşekkür ederiz. Böyle kazandırılacak her tesis, ülkemize yapılacak en büyük hizmettir" şeklinde konuştu.

ESKİ BAŞKANLARLA SELAMLAŞTI! BURAK ELMAS VE ÜNAL AYSAL...

Fatih Terim, Galatasaray'ın tarihte giydiği ilk formayı yeni tesislerin zaman kapsülüne koyduktan sonra törende konuşma gerçekleştiren eski başkanlarla selamlaştı.

Efsane teknik adam, başkanlık dönemlerinde birlikte çalıştığı ve sancılı ayrılıklar yaşadığı Ünal Aysal ve Burak Elmas ile de tokalaşması dikkat çekti.

Ünal Aysal, 2013/14 sezonunun başında yaşanan krizin sonucunda Fatih Terim'in görevine son vermiş ve yerine Roberto Mancini'yi getirmişti. Burak Elmas ise geçen sezonun ortasında Terim ile yolları ayırmış ve takımı Domenec Torrent'e emanet etmişti.

SAHNEYE ÇIKARKEN BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Fatih Terim, Galatasaray'ın trihte giydiği ilk formanın replikasını zaman kapsülüne koymak ve konuşmasını yapmak için sahneye davet edildiğinde katılımcılardan büyük alkış aldı.

OKAN BURUK RAHATSIZLIĞI SEBEBİYLE KATILMADI

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un rahatsızlığı sebebiyle temel atma törenine katılamadığı belirtildi.

ABDURRAHİM ALBAYRAK: BURADA DA YILDIZLAR YETİŞTİRECEĞİZ



Törenden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray eski yöneticisi Abdürrahim Albayarak, "Dursun başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bugün burada herkesin imreneceği birlik ve beraberlik vardı. Yeni tesisimize de bu yakışırdı. Florya’dan buraya taşınıyoruz. Nasıl Florya’da yıldızlar yetiştirdiysek, Allah’ın izni ile burada da yetiştireceğiz. Nasıl Florya’dan UEFA Kupası ve Süper Kupa şampiyonu çıktıysa inanıyorum bu tesislerden de UEFA şampiyonu, Şampiyonlar Ligi şampiyonu çıkacağına inanıyorum. Muhteşem bir tesis oluyor. Bu tesislerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Futbol takımının durumuyla ilgili de konuşan Albayarak, "İnanılmaz başarılara imza attı. Ligin bitmesine çok az bir zaman kala yarın oynayacağımız Sivas maçı ile bunun çok büyük bir kısmını tamamlamış olacağız. Galatasaray bu sene her konuda çok başarılıdır. Temel atma töreniyle olsun, futbol takımının başarısıyla olsun, en yakın rakibine 5 puan fark atmasıyla olsun son derece iyi ve başarılı gidiyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

SABRİ SARIOĞLU: HEM GALATASARAY'A HEM TÜRK FUTBOLU İÇİN BÜYÜK KAZANÇ

Törenden sonra basın mensuplarına konuşan Galatasaraylı eski futbolcu Sabri Sarıoğlu, "11 yaşına girerken, girdiğim Metin Oktay Tesisleri yıllarca bize ev sahipliği yaptı. Hem altyapıda hem profesyonel takımda çok güzel anılar biriktirdik, çok güzel başarılar kazandık. Benim için Florya Metin Oktay Tesisleri ikinci bir ev gibiydi. Artık günümüz şartlarında tesislerin yeteriz görünüyor. Bugün temel atma töreninde beraberdik. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e davetinden dolayı teşekkür ederim. Çok güzel bir tesis olacağına inanıyorum. Hem Galatasaray camiasına hem Türk futboluna büyük kazançlar sağlayacak. Hayırlı olsun. Temel atma töreninde bulunduğum için gururluyum. Florya Metin Oktay Tesisleri bizim için ev ortamı gibiydi. Günümüz futbolunda tesisleşme çok önemli. Galatasaray da yeni bir çağ atlatıyor. Güzel bir tesis olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.