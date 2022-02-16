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Galatasaray'da 13 milyon TL'lik Diagne krizi son anda çözüldü!

#Galatasaray#Mbaye Diagne#Jesse Sekidika
Galatasarayda 13 milyon TLlik Diagne krizi son anda çözüldü
Ali Naci Küçük

Galatasaray'da sözleşmesi şartlı feshedilen Mbaye Diagne'yi ikna etmek hiç kolay olmadı... Kontenjanda Omar’a yer açmaya çalışan Aslan’ın ‘Sözleşmeni şimdi feshedip sezon sonu aynı şartlarda 1 yıllık yeni kontrat yapalım’ dediği Diagne, 13 milyon TL’lik alacağını istedi. Bunun üzerine Sekidika ve Oğulcan’ı satın alma opsiyonuyla kiralayan Eyüp’ün verdiği çek sonrasında kriz çözüldü.

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Ara transferde kadrosunu Bafetimbi Gomis, Erick Pulgar, İnaki Pena, Semih Kaya ile güçlendi ren ve Omar’a yeniden lisans çıkaran Galatasaray’ı en fazla uğraştıran futbolcu Mbaye Diagne idi. Yabancı kontenjanında Omar’a yer açabilmek için 8 Şubat’ta sözleşmesi feshedilen Diagne’yi buna ikna etmek kolay olmadı. Bakın o süreçte neler yaşandı...

PARASINI GARANTİYE ALMAK İSTEDİ

Yönetim, sakatlığı nedeniyle nisan ayına kadar sahalardan uzak kalacak olan Diagne’ye, “Sözleşmeni şimdi feshedelim, sezon sonu aynı şartlarla 1 yıllık yeni kontrat yapalım” teklifini götürdü. Diagne, “Hayır” dedi. Sarı kırmızılı yöneticiler ısrar etti, yine olumsuz yanıt verdi. Senegalli futbolcunun bu kadar inat etmesinin sebebi, geçmişten kalan alacakları idi.

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'SANA ÇEK VERELİM' DENİLEREK İKNA EDİLDİ

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Kulüpten 13 milyon TL alacağı bulunan Diagne, bu paranın garanti altına alınması halinde sözleşmeyi feshetmeyi kabul edeceğini bildirdi. Kasada halihazırda o kadar para bulunmadığı için, “Sana çek verelim” denildi. Diagne çeki kabul edince Sekidika ve Oğulcan’ın satın alma opsiyonuyla kiralandığı Eyüpspor’dan alınan çekle beraber kriz çözüldü.

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#Galatasaray#Mbaye Diagne#Jesse Sekidika

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