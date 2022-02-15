Galatasaray'a Luis Campos'tan kötü haber! Dünya devi talip oldu, planlar suya düşebilir...

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Dünyanın en önemli sportif direktörlerinden biri olarak gösterilen ve başkan Burak Elmas'ın girişimleri sonrası Galatasaray'a danışmalık yapmaya başlayan Luis Campos'a dev bir talip çıktı.

Sarı-kırmızılıların başkanı Burak Elmas, devre arası transfer dönemi bitmeden yaptığı açıklamada gelecek sezonun planlamasını Domenec Torrent ve Luis Campos ile yaptıklarını belirtmiş ve "Torrent ve Luis Campos'la geceli gündüzlü çalışmalar yapıyoruz. Son dönemde hiç alışkın olmadığımız ve kabul edemeyeceğimiz bir lig sıralamasındayız. Çok önemli eksiğimiz olan noktaları belirledik ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz" demişti.

"GALATASARAY BENİ HEYECANLANDIRDI"

Başarılı yönetici Luis Campos da Galatasaray'la yaptığı anlaşma sonrası "Galatasaray beni heyecanlandırdı. Burada iyi bir organizasyon kurup farklı şeyler yapabilirim" diyerek sarı-kırmızılı kulübü başarıya götürebileceğinin sinyallerini vermişti.

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"AJAX İÇİN GÜÇLÜ SEÇENEK"

Sarı-kırmızılılardaki görevinde çalışmalarını sürdüren Luis Campos'a Avrupa'nın üst düzey ekiplerinden biri talip oldu.

Hollandalı gazeteci Henk Spaan'ın aktardığı bilgiye göre; taciz skandalı sonrası görevine son verilen sportif direktör Marc Overmars yerine adaylardan biri Luis Campos... Portekizli futbol adamının güçlü bir seçenek olduğunu belirten Spaan, Mbappe, Martial, Lemar, Fabinho ve Bakayoko gibi isimleri genç yaşta keşfettiği ve transferlerinden önemli kar ettiğini vurguladı.

BURAK YILMAZ ÖRNEĞİ

Hollandalı gazeteci ayrıca, Luis Campos'un gençler yanında transferde tecrübeli isimleri de tercih ettiğini, Lille'e Burak Yılmaz ve Jose Fonte gibi isimleri aldığını, bu futbolcuların bir sonraki satışta kar getirmeyeceğini bilmesine rağmen, takımda büyük başarı yakaladığını aktardı.

TACİZ SKANDALI SONRASI OVERMARS KOVULMUŞTU

Ajax'ın sportif direktörü Marc Overmars, kulübün kadın çalışanlarına taciz mesajları attığı gerekçesiyle kovulmuştu.

Hollanda ekibinden yapılan açıklamada, "Futbol Direktörü Marc Overmars kulüpten ayrılacak. Son günlerde denetleme kurulu ve CEO Edwin van der Sar’ın yaptığı görüşmelerden sonra bu karar alındı ve Overmars’a iletildi. Kulüpten ayrılma kararının altında, uzun bir süre boyunca birkaç kadın meslektaşına gönderilen bir dizi uygunsuz mesaj yatıyor” ifadeleri kullanılmıştı.

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Kararın ardından pişmanlığını dile getiren 48 yaşındaki Overmars ise, "Utanıyorum. Maalesef bu konuda çizgiyi aştığımın farkında değildim. Özür dilerim. Kesinlikle benim durumumdaki biri için bu davranış kabul edilemez. Ajax’tan ayrılmak dışında seçenek yok" diye konuşmuştu.