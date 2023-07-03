Galatasaray'a 'şartlı' evet! Mauro Icardi'nin maliyeti...

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23. kez lig kupasını müzesine götüren Sarı-Kırmızılı ekibe başarıyı getiren futbolcuların büyük çoğunluğunun takıma sezon başında katılması göze çarptı. Bu da Aslan'ın geçen sezon başında doğru bir transfer politikası uyguladığını gösteriyor.

Galatasaray yönetimi aynı özveriyi bu sezon da göstermeyi ve kadroyu büyük oranda korumayı amaçlıyor.

Kazanılan şampiyonluğun en büyük mimarlarından Mauro Icardi, kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından PSG'ye geri döndü.

Normal şartlar altında kariyerini Türkiye'de sürdürmeye sıcak bakan oyuncuya, Suudi Arabistan'dan gelen teklif sonrası işler değişti. Al Taawon, yıldız golcüye senelik 25 milyon Euro dolaylarında bir teklif sundu.

ÖNCELİĞİ GALATASARAY AMA...

Ancak Arjantinli forvet, her şeye rağmen Sarı-Kırmızılılar'da forma giymeye devam etmek istiyor. Fakat yıllık ücretin nasıl karşılanacağı konusu ise büyük bir problem. Gelen son haberlere göre Icardi'nin önceliği halen Galatasaray.

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Fanatik'in haberine göre; 30 yaşındaki futbolcunun şartı ücretinin yükseltilmesi. Icardi'nin taleplerine göre senelik maliyeti; maaşı, bonuslar ve imaj haklarıyla birlikte 12.5 milyon Euro'yu buluyor. Haliyle maliyet sorunu da Aslan'ın başını ağrıtıyor.

SPONSOR ARAYIŞI SÜRÜYOR

İcardi ise bu taleplerinin karşılanması halinde Arabistan'dan gelen astronomik teklifi reddetmeye hazır. Galatasaray Yönetimi de elini çabuk tutup, bir an önce İcardi'nin maliyetini karşılamak adına sponsor arayışlarına devam ediyor. Eğer Cim Bom, Icardi'nin yıllık ücretini karşılamaya 'Evet' derse, Arjantinli de 3 senelik kontratı imzalamaya hazır.