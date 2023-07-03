Milot Rashica, Galatasaray için Norwich'e baskı yapıyor!

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Geçtiğimiz haziran ayının başında, bonservisinin sahibi olan Norwich City’ye, “Ben ve ailem Türkiye’de mutluyuz, burada kalmak istiyoruz” mesajı gönderen Kosovalı futbolcu, aradan geçen 1 aylık sürede transferi çözülmeyince yeniden harekete geçti.

MENAJERİNE DE BASKI YAPIYOR

Norwich City yetkililerine ikinci kez çağrıda bulunan Rashica, Galatasaray’ın bonservis için yaptığı 6 milyon Euro’luk teklifi kabul etmelerini talep etti. İmzaların bir an önce atılıp sarı kırmızılı takımın yeni sezon hazırlıklarına katılmak isteyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu, Norwich City’yi ikna etmesi için menajerine de baskı yapıyor.

NORWICH 11 MİLYON EUROYA ALDI

Norwich City’nin 2021’de 11 milyon Euro’ya Werder Bremen’den aldığı Rashica, İngiliz kulübünde bir sezon oynadıktan sonra kiralık olarak Galatasaray’a geldi. Sarı kırmızılı takımda oynadığı 26 lig maçında 4 gol, 7 asist üreterek şampiyonluğa büyük katkı yapan tecrübeli futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki 4 maçta da 2 gol kaydetti.

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ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDA 'ALİ SAMİ YEN'Lİ MESAJ VERMİŞTİ

Şampiyonluk kutlamalarında sahneye Kosova, Arnavutluk bayrakları ve “Oj Kosovë Oj Nana İme (Ah Kosova, Ah Annem)” şarkısı eşliğinde çıkan Milot Rashica, bu şarkıyı, söz yazarının Galatasaray’ın kurucusu Ali Sami Yen’in amcası Naim Frasheri yazdığı için seçtiğini açıklamıştı.