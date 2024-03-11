Galatasaray'a sakatlardan 3 kötü, 1 iyi haber

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Galatasaray'da sakat oyuncuların durumu netleşti.

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Ligde liderliğini sürdüren sarı kırmızılılar, ligin son haftalarında sakatlıklarla boğuşurken yeni bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da sakatlıkları nedeniyle Çaykur Rizespor maçında görev alamayan Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Serge Aurier, Kasımpaşa maçında da forma giyemeyecek.

Çaykur Rizespor karşılaşmasının 22. dakikasında sakatlanan ve oyunu yarıda bırakan Kaan Ayhan'dan ise sarı kırmızılı kulübe iyi haber geldi.

Kaan Ayhan, Süper Lig'in 30. haftasındaki Kasımpaşa maçında oynayabilecek.