Galatasaray'a Sacha Boey piyangosu! 42 milyon Euro'luk dev gelir

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Sacha Boey Galatasaray Kulübü’ne adım attığında takvim yaprakları 26 Temmuz 2021’i gösteriyordu. İlk sezonunda performansı vasattı; uzun süreli sakatlığının da etkisiyle 19 resmi maçta oynayabildi. 2022-23 sezonu başında takımın birinci sağ beki Leo Dubois’nın sakatlanması onun için bulunmaz bir fırsat oldu. Ligin 1. haftasındaki Antalyaspor maçında giydiği formayı neredeyse hiç çıkarmadı ve 33 karşılaşmada 1 gol, 4 asist üreterek şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu. Özellikle atletizmi ve fizik gücüyle fark yaratan Boey, 2023-24’e de muhteşem başladı. Her maçta takımın en iyileri arasında yer aldı. Bırakın ‘kötü’ not almayı, vasat oynadığı bir tek karşılaşma dahi olmadı.

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GALATASARAY KULÜBÜ TARİHİNİN EN KÂRLI TRANSFERİ OLDU

Böyle yüksek performans gösteren bir oyuncunun Avrupa’ya transfer olacağı ve Galatasaray’ın da bu işten büyük para kazanacağı belliydi. Öyle de oldu. Ama öyle bir rakama satıldı ki, hem Türkiye’den yurt dışına satılan en pahalı futbolcu oldu hem de kulüp tarihinin en kârlı transferi... 2.5 yıl önce 1.15 milyon Euro ve bir sonraki satışından yüzde 15 pay karşılığında Rennes’den getirilen Boey, tam 32 milyon Euro’ya, yani alındığı paranın 28 kat fazlasına Bayern Münih’e satıldı. Kazanç bununla da kalmadı; Bayern, tüm geliri Galatasaray’a bırakılmak şartıyla Münih’teki Allianz Arena’da sarı kırmızılı takımla iki özel maç oynamayı kabul etti.

BAYERN AVRUPA’DA TUR ATLADIKÇA KAZANÇ DAHA DA ARTACAK

Galatasaray Kulübü bu maçlardan 10 milyon Euro civarında kazanç bekliyor. Zira karşılaşmaların oynanacağı Münih, Almanya’da Türkler’in en yoğun olduğu kentlerden biri. Allianz Arena ise 70 bin seyirci kapasitesine sahip. Sezon öncesi yapılması planlanan bu maçlarda biletler ortalama 100 Euro’dan satılacak. İki karşılaşmaya 50’şer bin seyircinin geldiği var sayılırsa sadece bilet satışıları 10 milyon Euro’yu bulacak. Maç günleri gerçekleşecek lisanslı ürün satışları ve televizyon yayın gelirleri de eklendiğinde rakam 10 milyon Euro’yu aşacak. Galatasaray ayrıca Bayern Münih’in Avrupa kupalarında geçeceği her turda da bonus alacak ve Boey’in toplamda kazandırdığı para 42 milyon Euro’yu geçecek.