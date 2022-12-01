Galatasaray'a localardan 150 milyon TL

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Bu sezon en çok seyircinin izlediği maçlara ev sahipliği yapan Galatasaray’da statta boş loca ve koltuk dahi kalmazken bu durum kulübe ekstra gelir olarak yansıdı. Nef Stadyumu’ndaki 192 loca ve içinde yer alan 1980 koltuğun tamamı tükendi. Sarı kırmızılı taraftarın bu desteği ve ilgisi de Galatasaray Kulübü’ne maddi anlamda önemli bir nefes verdi. En ucuzu 65 bin TL olan bir koltuğun sezonluk ücreti 100 bin TL’ye kadar çıkıyor. Galatasaray Kulübü 192 adet locadan 150 milyon TL gelir elde etti.

Ayrıcalıklar ilgiyi arttırdı

Galatasaray’ın loca sahiplerine sunduğu ayrıcalıklar da ilgiyi arttırırken maçların kapalı gişe oynanmasını sağladı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumu’nda loca sahibi olanlara her karşılaşma için loca kapasitesinin yüzde 50’si kadar ilave misafir hakkı tanındı. 2022-23 sezonunda iç sahada 5 maça çıkan Galatasaray, bu 5 mücadelede de ligin seyirci rekorunu kırdı. Cimbom’un ligde sahasında oynadığı Giresun, Gaziantep FK, Konya, Alanya ve Beşiktaş karşılaşmaları ligin en çok seyirci ile oynanan 5 maçı olarak zirvede yer aldı.

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Nef Stadı’na inovasyon ödülü

Özelikle ezeli rakip Beşiktaş ile oynanan derbide 50 bin 237 taraftarla 2022- 23 sezonunun rekoru kırıldı. Bu sezon Galatasaray Kulübü bir rekor da kombine satışında kırdı. Sarı kırmızılılar tam 40 bin 105 adet kombine satarken satışa çıkan biletler de saniyeler içinde tükeniyor. Öte yandan Nef Stadyumu’nun Guinness dünya rekoruna sahip çatı güneş enerjisi santraline “TheStadiumBusiness Tasarım ve Geliştirme Ödülleri” kapsamında inovasyon ödülü verildi.