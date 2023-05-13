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Galatasaray yönetiminden futbolcularına iki jest

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Süper Lig
Galatasaray yönetiminden futbolcularına iki jest
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2023 07:00

Oyuncuların alacaklarının önemli kısmını dün ödeyen yönetim bugün de barbekü partisi düzenleyecek.

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Ligin bitimine 4 hafta kala 5 puanlık farkla liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray’da yönetim futbolcularının sadece sahaya konsantre olması için oyuncularına ödeme dopingi yaptı. İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü’nü mağlup etmesi halinde son hafta Fenerbahçe derbisine şampiyonluk hedefine ulaşmış şekilde çıkacak olan Galatasaray’da yönetim oyuncuların alacaklarının büyük kısmını hesaplarına yatırdı.

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Biz bir aileyiz mesajı ile takımı daha da kenetlemek isteyen Galatasaray Kulübü, bugün oyuncularını barbekü organizasyonunda bir araya getirecek. Florya’da düzenlenecek organizasyona teknik heyet ve futbolcuların aileleri de davet edildi.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR 

G.Saray’da İstanbulspor maçı hazırlıkları devam etti. Okan Buruk yönetimindeki antrenman, koşu, beşe iki pas, topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Süper Lig

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