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Fatih Tekke'den Galatasaray ve Fenerbahçe açıklaması! "En büyük problemi..."

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#Fatih Tekke#İstanbulspor#Futbol
Fatih Tekkeden Galatasaray ve Fenerbahçe açıklaması En büyük problemi...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2023 22:29

Süper Lig ekibi İstanbulspor'un Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarıyla ile açıklamalar yaptı.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, beIN SPORTS'a konuştu.

"ŞU ANA KADAR BENİ DE ŞAŞIRTAN BİR ŞEY VAR"

Tekke, kendileri adına zor geçen lig periyoduyla ilgili de "Şu ana kadar beni de şaşırtan bir şey var. Bu da bizim için tecrübe oldu. Normalde topa sahip olmak isteyen bir oyun tarzını benimsiyorum ama burada ısrar edemedik. Ligin kalitesi, oyuncuların kapasitesi, yeni gelen oyuncuların birbirine uyumu derken... Bu süreçte takım savunmasını ciddi iyi yaptığımızı düşünüyorum. Bu beni şaşırttı açıkçası. Şu ana kadar özellikle ilk periyot iyi değil ama ikinci periyot gayet olumlu." şeklinde konuştu.

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"FENERBAHÇE MAÇI EKSTRA BİR PUANDI"

Geride kalan 6-7 haftalık süreçteki maçları değerlendiren başarılı teknik adam 2-0 geriden gelerek 3-3 berabere kaldıkları Fenerbahçe maçına da değindi. Tekke, "Özellikle Fenerbahçe maçı çok ciddi bir performans, 3 tane pozisyona giriyorsun 3 tane gol atıyorsun. Böyle bir ambiyansta bu çocukları alkışlamak lazım. Ekstra bir puandı." dedi.

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"GALATASARAY'IN EN BÜYÜK PROBLEMİ DÜZENLİ OLMAYAN BASKI"

Ligin 34. haftasındaki Galatasaray maçı hakkında da konuşan 45 yaşındaki teknik direktör, "Genelde aynı tarz oynamaya çalışan yetenekli bir takım. Galatasaray'dan puan ya da puanlar almak çok özel bir şey olacak. Galatasaray gibi takımlara karşı oyuncu profiliniz uygun olsa bana göre topa sahip olmanız lazım. Pas oyunu oynamanız lazım. Bence Galatasaray'ın en büyük problemi yaptıkları çok ciddi düzenli olmayan baskı. Ama çok cesurca hücumları var. Bazen sağ bek, sol bek herkes hücumda. Oradaki oyuncular da yetenekli. Buna tabi 2-3 planla hazırlanıyoruz. Çok zor kolay değil ama onları şaşırtmamız lazım. Galatasaray'dan alacağımız 3 puan veya 1 puan bizim ligde kalma umudumuzu çok çok daha arttıracak." ifadelerini kullandı.

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#Fatih Tekke#İstanbulspor#Futbol

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