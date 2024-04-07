Galatasaray Yöneticisi Erden Timur'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a cevap: 'Rahat uyuyorum!'

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Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi. Müsabakaya U19 Takımı ile çıkan Fenerbahçe, Mauro Icardi'nin ilk dakikadaki golünün ardından sahadan çekildi. Bu durumun ardından hakem Volkan Bayarslan maçı tatil etti.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Timur'un sözleri;

"NE VARSA ORTAYA ÇIKSIN"

Böyle bir maç olsun kimse istemezdi. Keşke normal şekilde oynansaydı. Urfalı vatandaşlarımız büyük bir beklenti içine girmişti. Şu gerginliğin bir an evvel bitmesi temel konu. Münferit olaylar yaşanıyor. Hepimiz haksızlıklar olduğunu kendi tarafımızdan iddia ediyoruz. Bunların da yer aldığı yer saha. Toplumun her kesiminin bu haksızlıkların olup olmadığına dair bilgi edinmesi için şeffaflık önemli. Yarından tezi yok yabancı hakemleri seçip, önce bu sene sonra geçmiş senelerde ne haksızlıklar yapıldığına bakılması gerekiyor. Bunların hepsinin sonucunu herkes baştan kabul etsin. Herkes gerçeği görsün ki soru işaretleri azalsın. Çünkü bu gerginliğin kimseye faydası yok. Ne varsa ortaya çıksın. Bir hakem görüntüsü geçenlerde sızdırıldı. Önce Galatasaray görüntüsü sızdırıldı sonrasında hemen doğru bir şekilde tüm kayıt yayınlandı. O konu hemen kapandı. Şeffaf olunmadığı sürece manipüle ediliyor.

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"KİM NE DERSE DESİN RAHAT UYUYORUZ"

Çok rahat uyuyorum, bir sorun yok. İnsanın rahat uyuması iç huzuruna bağlı. Kim ne derse desin rahat uyuyoruz. Karşıtlık olması toplumu gerecek. Çok fazla söyleyecek laf var. Şahsıma 20'den fazla kez hakaret edildi. Ben hakaret edilecek hiçbir şey söylemedim. Ben birçok insandan daha gencim yönetici konumunda. En tecrübesiz şekilde böyle şeylere karşılık verebilecek yaştayım. Karşılık versem kendi camiam ve taraftarımdan daha olumlu şeyler alırım. Toplumun gerilmemesi için gerekeni yapmamız lazım. Ne denirse densin karşılık vermemek ve çözüm önerisiyle gitmek.

"KULÜBÜMÜZ SEÇİM İSTERKEN TFF AÇIKLADI"

TFF'yi birçok defa istifaya davet ettik. Kulüpler Birliği istifa için imza toplamaya başlıyordu. Pazartesi günü imza toplanacak dendi, TFF de 'Temmuzda gidiyoruz seçime' diyerek bir açıklama yaptı. Kulüpler Birliği'nin gösterdiği tavırda amaç hasıl olmuş oldu. Doğru federasyon ve doğru kurullar olsun istiyoruz. 1 ayda olsun hemen diye bir şey düşünmüyoruz. 1 kişi, 100 kişilik liste hazırlayacak 1 ayda gibi bir şey söz konusu değil. Temmuzda seçime gidilecek ve mevcut federasyon yerine yeni bir federasyon gelecek. Bizim kulübümüz de seçime gidilmesini istiyordu, imzalara gerek kalmadan federasyon seçimi açıkladı.

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"TEMİZ ELLER OPERASYONU BAŞLASAYDI..."

Futbolun bir eğlence tarafı da var. Birbirini kışkırtmayan şeyler olmalı ancak normal sosyal hayatımızdaki şakalaşmayı almamamız gerekiyor. Onun dozajı çok önemli. Her türlü şeyin yapılması lazım. Sosyal medyadaki tüm yapılanmanın araştırılması gerekiyor. Sosyal medyada istediğin türde manipülasyon yapabiliyorsun. Bu konu, kişilerin vereceği imzalarla çözüleceği bir konu. İnsanları karalamaya yönelik yapılan şeyler hemen azalacaktır. Temiz Eller Operasyonu başlasın dedikten sonra birçok şey oldu. Bu operasyon yapılsaydı hakem yumruklama, takımı sahadan çekme gibi şeyler yaşanmayacaktı.

"KUPA TÖRENİ KONUŞULMADI"

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Kupa töreni gibi şeyler hiç konuşulmadı. Gerginliğin azaltılması için her şey yapılmalı. Herkesin bir adım atması lazım.