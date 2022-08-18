Son Dakika: Galatasaray, Victor Nelsson için gelen son teklifi reddetti! Resmi açıklama geldi, bilmece çözüldü... Fenerbahçe'nin eski gözdesine kanca...

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Marcao'nun ardından Galatasaray’ın diğer stoperi Victor Nelsson’u da transfer etmek isteyen Sevilla, Danimarkalı futbolcudaki ısrarını sürdürüyor. Daha önce 12+2 milyon Euro öneren İspanyol kulübü, teklifini yenileyerek 15+3 milyon Euro’ya yükseltti. Ancak Galatasaray yönetimi bu öneriyi de geri çevirip, futbolcunun sözleşmesinde yer alan 25 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini işaret etti.

Timur ve Buruk görüşüp ikna etti

Sevilla'nın teklifi sonrası kafası karışan Nelsson’u kaybetmek istemeyen Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ile teknik direktör Okan Buruk, oyuncuyla ayrı ayrı görüşmeler yaparak, bu sezon kalmasının hem kendisi hem de kulüp için daha yararlı olacağını ifade etti. Timur ve Buruk’un sözleriyle ikna olan Nelsson, kalmayı kabul etti.

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20 milyon euro olursa belki

23 yaşındaki savunma oyuncusunun, “Kulübümün şampiyonluk hedefine ulaşması için elimden gelen mücadeleyi sergileyeceğim. Sevilla’ya ancak bonservis bedeli konusunda Galatasaray ile anlaşırsa giderim” dediği belirtildi. Bu aşamadan sonra transferin gerçekleşmesi zor görünürken, Sevilla’nın 20 milyon Euro ve üzerinde bir teklif sunması halinde yeniden pazarlık masasına oturulabileceği öğrenildi.

Sevilla stoper transferini açıkladı

Galatasaray'dan gelen olumsuz dönüşün hemen ardından rota değiştiren Sevilla, Bayern Münih'in 20 yaşındaki stoperi Nianzou'yu kadrosuna kattığını açıkladı. İspanyol kulübü bu Transfer için Bayern'e 20 milyon Euro ödeyecek.

Nianzou transferi öncesinde mevcut kadrosunda Marcao ve Rekik dışında stoperi bulunmayan Sevilla'nın, Nelsson için önümüzdeki günlerde tekrar teklif yapabileceği belirtiliyordu.

Hanche-Olsen olmazsa B planı Brezilyalı Nino!

Kadrosuna yabancı stoper takviyesi yapacak olan Galatasaray yönetimi, Andre Hanche-Olsen için Gent Kulübü ile anlaşma zemini ararken, diğer yandan B planı olarak Fluminense’de forma giyen Nino’nun transferi için çalışmalara başlandı.

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Sarı kırmızılılar, Gent ile anlaşma sağlayamazsa Fluminense ile bonservis pazarlığına oturup 25 yaşındaki futbolcunun transferini bitirecek.

Bir dönem Fenerbahçe ile de adı anılan Nino, hem sol hem de sağ stoper olarak görev yapabiliyor.

Brezilya Milli Takımı’nın 2020 Olimpiyatları’ndaki kadrosunda da yer alan 1.88 metre boyundaki Nino’nun piyasa değeri yaklaşık 6.5 milyon Euro.