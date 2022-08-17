Galatasaray transfer teklif yaptı mı? İşte Cengiz Ünder gerçekleri...

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Süper Lig'de ilk iki maçta 4 puan toplayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken flaş bir iddia ortaya atılmıştı.

Sarı-kırmızılıların, Marsilya'dan Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti.

Sarı-kırmızılıların, milli futblcunun transferi konusunda herhangi bir girişimde bulunmadığı ortaya çıktı.

Ayrıca Cengiz Ünder'in Türkiye'ye dönmeyi planlamadığı, ayrıca Marsilya'nun yıldız oyuncu için 18 milyon euroluk bonservis ücreti beklentisi olduğu öğrenildi.

Bu sezon Tudor yönetimindeki Marsilya'da 2 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 107 dakika sahada kaldı.