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Galatasaray transfer teklif yaptı mı? İşte Cengiz Ünder gerçekleri...

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#Galatasaray#Transfer#Cengiz Ünder
Galatasaray transfer teklif yaptı mı İşte Cengiz Ünder gerçekleri...
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2022 22:30

Galatasaray ile son dönemde ismi anılan Cengiz Ünder'in Türkiye'ye dönmeyi düşünmediği ve sarı-kırmızılıların da bu transfer için bir girişimde bulunmadığı öğrenildi.

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Süper Lig'de ilk iki maçta 4 puan toplayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken flaş bir iddia ortaya atılmıştı.

Sarı-kırmızılıların, Marsilya'dan Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti.

Sarı-kırmızılıların, milli futblcunun transferi konusunda herhangi bir girişimde bulunmadığı ortaya çıktı.

Ayrıca Cengiz Ünder'in Türkiye'ye dönmeyi planlamadığı, ayrıca Marsilya'nun yıldız oyuncu için 18 milyon euroluk bonservis ücreti beklentisi olduğu öğrenildi.

Bu sezon Tudor yönetimindeki Marsilya'da 2 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 107 dakika sahada kaldı.

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#Galatasaray#Transfer#Cengiz Ünder

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