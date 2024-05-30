Galatasaray ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında nasıl ilerleyecek? Temsilcilerimizin yolu belli oldu...

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Trendyol Süper Lig'de kıyasıya bir yarışa sahne olan ve Galatasaray'ın şampiyonluğuyla sonuçlanan 2023/24 sezonu sona erdi. Büyük bir heyecanın yaşandığı sezonun ardından Şampiyonlar Ligi elemelerine katılacak olan takımlar da belli oldu.

Şampiyon Galatasaray; play-off turundan, ikinci sıradaki Fenerbahçe ise 2. Ön Eleme turundan Devler Ligi'ne katılım sağlayacak.

GALATASARAY, PLAY-OFF'U AŞARSA DEVLER LİGİ'NE KALACAK

Galatasaray, gelecek sezonki Avrupa serüvenindeki ilk maçına 20 ya da 21 Ağustos tarihinde çıkacak. Sarı - kırmızılılar; Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Kızıl Yıldız (Sırbistan), Young Boys (İsviçre), Dinamoz Zagreb (Hırvatistan), PAOK (Yunanistan), Maccabi Tel Aviv (İsrail), Ferençvaroş (Macaristan) takımlarından biriyle play-off'ta karşı karşıya gelecek.

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Galatasaray, rakibini elemesi halinde Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlayacak. Sarı - kırmızılılar, 15.64 milyon euro katılım parası alacak. Ayrıca her galibiyet 2.8 milyon euro, her beraberlik 930 bin euro gelir getirecek.

FENERBAHÇE'NİN YOLU BİRAZ DAHA UZUN

Süper Lig'de sezonu Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi yolculuğuna 2. Ön Eleme turundan başlayacak.

Sarı-lacivertli ekibin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turundaki muhtemel 2 rakibi belli.

Fenerbahçe, bu turda İsviçre Ligi'ni 2'nci sırada bitiren Lugano ya da Sırbistan Ligi'ni 2. sırada tamamlayan Partizan ile eşleşecek.

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda ilk maçlar 23-24 Haziran'da, rövanş karşılaşmaları ise 30-31 Haziran'da oynanacak.

3. ÖN ELEME TURUNDA MUHTEMEL RAKİPLER ZORLAŞACAK

Fenerbahçe'yi Lugano veya Partizan'ı elemesi durumunda yükseleceği 3. Ön Eleme turunda ise daha zorlu rakipler bekliyor.

Bu turda seri başı olma şansı bulunmayan sarı-lacivertliler, Avusturya Ligi 2.'si Salzburg, İskoçya Ligi 2.'si Rangers, Çekya Ligi 2'ncisi Slavia Prag ve Fransa Ligi 4'üncüsü Lille'den birisiyle eşleşecek.

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Bu turda ise ilk karşılaşmalar 6-7 Ağustos'ta, rövanş maçları ise 13 Ağustos'ta oynanacak.

Sarı-lacivertliler, 3. Ön Eleme turunu da geçmesi durumunda Şampiyonlar Ligi play-off turunda ise 3. Ön Eleme turunu geçen 2 takımdan birisiyle eşleşecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN YENİ FORMATI

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatını resmen açıklamıştı. 2024/25 sezonundan itibaren takım sayısı 32'den 36'ya çıkarılacak.

İlk 34 takım liglerindeki başarılarına göre belirlenirken 2 takım ise eski performansları dikkate alınarak turnuvalara davetle katılacak. Böylelikle 32 takımla yapılan turnuva yeni sezonda 36 takıma çıkmış olacak.

Takımlar kura çekimi sonrasında 8 farklı rakiple karşılaşacak. Maçların dördü iç sahada 4'ü deplasmanda oynanacak.

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Müsabakalar sonrası ilk 8 takım turu atlayacak. 9-24 arasındaki takımlar play-off turuna kalacak. Sona kalan 12 takım ise elenecek.

Elenen ekipler Avrupa Kupaları'ndan da elenmiş olacak ve ne Avrupa Ligi ne de Konferans Ligi'nde mücadele edemeyecek.