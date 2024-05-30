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Galatasaray ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında nasıl ilerleyecek? Temsilcilerimizin yolu belli oldu...

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#Şampiyonlar Ligi#GALATASARAY#FENERBAHÇE
Galatasaray ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Liginin yeni formatında nasıl ilerleyecek Temsilcilerimizin yolu belli oldu...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2024 13:11

Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonu sona erdi ve heyecan fırtınasının yaşandığı sezonda Şampiyonlar Ligi elemelerine katılacak takımlar belli oldu. Şampiyon Galatasaray; play-off turundan, ikinci sıradaki Fenerbahçe ise 2. Ön Eleme turundan Devler Ligi'ne katılım sağlayacak. Elemeler öncesi Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı ve temsilcilerimizin yolu haberimizde...

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Trendyol Süper Lig'de kıyasıya bir yarışa sahne olan ve Galatasaray'ın şampiyonluğuyla sonuçlanan 2023/24 sezonu sona erdi. Büyük bir heyecanın yaşandığı sezonun ardından Şampiyonlar Ligi elemelerine katılacak olan takımlar da belli oldu.

Şampiyon Galatasaray; play-off turundan, ikinci sıradaki Fenerbahçe ise 2. Ön Eleme turundan Devler Ligi'ne katılım sağlayacak.

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GALATASARAY, PLAY-OFF'U AŞARSA DEVLER LİGİ'NE KALACAK

Galatasaray, gelecek sezonki Avrupa serüvenindeki ilk maçına 20 ya da 21 Ağustos tarihinde çıkacak. Sarı - kırmızılılar; Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Kızıl Yıldız (Sırbistan), Young Boys (İsviçre), Dinamoz Zagreb (Hırvatistan), PAOK (Yunanistan), Maccabi Tel Aviv (İsrail), Ferençvaroş (Macaristan) takımlarından biriyle play-off'ta karşı karşıya gelecek.

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Galatasaray, rakibini elemesi halinde Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlayacak. Sarı - kırmızılılar, 15.64 milyon euro katılım parası alacak. Ayrıca her galibiyet 2.8 milyon euro, her beraberlik 930 bin euro gelir getirecek.

Galatasaray ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Liginin yeni formatında nasıl ilerleyecek Temsilcilerimizin yolu belli oldu...

FENERBAHÇE'NİN YOLU BİRAZ DAHA UZUN

Süper Lig'de sezonu Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi yolculuğuna 2. Ön Eleme turundan başlayacak.

Sarı-lacivertli ekibin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turundaki muhtemel 2 rakibi belli.

Fenerbahçe, bu turda İsviçre Ligi'ni 2'nci sırada bitiren Lugano ya da Sırbistan Ligi'ni 2. sırada tamamlayan Partizan ile eşleşecek.

Galatasaray ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Liginin yeni formatında nasıl ilerleyecek Temsilcilerimizin yolu belli oldu...

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda ilk maçlar 23-24 Haziran'da, rövanş karşılaşmaları ise 30-31 Haziran'da oynanacak.

3. ÖN ELEME TURUNDA MUHTEMEL RAKİPLER ZORLAŞACAK

Fenerbahçe'yi Lugano veya Partizan'ı elemesi durumunda yükseleceği 3. Ön Eleme turunda ise daha zorlu rakipler bekliyor.

Bu turda seri başı olma şansı bulunmayan sarı-lacivertliler, Avusturya Ligi 2.'si Salzburg, İskoçya Ligi 2.'si Rangers, Çekya Ligi 2'ncisi Slavia Prag ve Fransa Ligi 4'üncüsü Lille'den birisiyle eşleşecek.

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Bu turda ise ilk karşılaşmalar 6-7 Ağustos'ta, rövanş maçları ise 13 Ağustos'ta oynanacak.

Sarı-lacivertliler, 3. Ön Eleme turunu da geçmesi durumunda Şampiyonlar Ligi play-off turunda ise 3. Ön Eleme turunu geçen 2 takımdan birisiyle eşleşecek.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN YENİ FORMATI

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatını resmen açıklamıştı. 2024/25 sezonundan itibaren takım sayısı 32'den 36'ya çıkarılacak.

İlk 34 takım liglerindeki başarılarına göre belirlenirken 2 takım ise eski performansları dikkate alınarak turnuvalara davetle katılacak. Böylelikle 32 takımla yapılan turnuva yeni sezonda 36 takıma çıkmış olacak.

Takımlar kura çekimi sonrasında 8 farklı rakiple karşılaşacak. Maçların dördü iç sahada 4'ü deplasmanda oynanacak.

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Müsabakalar sonrası ilk 8 takım turu atlayacak. 9-24 arasındaki takımlar play-off turuna kalacak. Sona kalan 12 takım ise elenecek.

Elenen ekipler Avrupa Kupaları'ndan da elenmiş olacak ve ne Avrupa Ligi ne de Konferans Ligi'nde mücadele edemeyecek.

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#Şampiyonlar Ligi#GALATASARAY#FENERBAHÇE

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